Похолодание до -2 и снег: какой будет погода в Украине в первую неделю апреля

Несмотря на то, что в последние дни марта погода радует солнцем и теплом, начало апреля прогнозируется нестабильным.

Ухудшение погодных условий в первые дни второго месяца весны будет обусловлено развитием действия циклона, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

По его информации, теплая погода сохранится на территории Украины в течение нескольких дней. Однако на фоне снижения атмосферного давления и обострения атмосферных фронтов заметно увеличится количество осадков, особенно в южной половине страны и западных областях. "Местами дожди будут интенсивными, а в Карпатском регионе ожидается мокрый снег. Температурный фон предполагается выше нормы, только в западной части вследствие поступления прохладного воздуха с севера Европы произойдет незначительное похолодание и преобладание пасмурного неба", — подчеркивает синоптик.

Погода в Украине на неделю

Понедельник, 30 марта

Небольшой, а временами и умеренный дождь ночью ожидается в южных, восточных и западных регионах страны. Днем дождливая погода распространится на большую часть территории страны.

Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Что касается температуры воздуха, что ночью она будет в пределах +6…+11, днем — от +10 до +15 градусов. В южных, центральных и восточных областях местами воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Вторник, 31 марта

В этот день дождливая погода, спровоцированная малоподвижным циклоном, ожидается по всей территории Украины. Мокрый снег и дождь возможны на крайнем западе и в Карпатах.

Также местами ожидается туман, а ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров будут показывать от +5 до +11, днем потеплеет до +9…+15 градусов. На крайнем западе Украины воздух прогреется до показателей +2…+7 градусов.

Среда, 1 апреля

В середине недели в большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только в южной половине существенных осадков не предполагается. Такая погода связана с пониженным атмосферным давлением, которое и определяет настроения в небесной канцелярии.

Также Кибальчич предупреждает, что кое-где возможен туман, а скорость ветра останется такой же, как и во вторник.

Столбики термометра ночью будут "прыгать" от +5…+10, а днем поднимутся до +10…+16 градусов. В западных регионах похолодает. Там ожидается температура от 0 до +5 градусов ночью, а днем потеплеет до +5…+10.

Четверг, 2 апреля

Ночью в северных и западных областях, днем ​​также в южной половине и в Крыму пройдут дожди, местами значительные, а в Карпатах и ​​Прикарпатье возможен мокрый снег. В центре и на востоке существенных осадков не предвидится.

Ветер ночью остается переменным, со скоростью 3-8 м/с, а днем изменит направление на северо-восточное, а его скорость увеличится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +2…+7 градусов, днем на западе – от +7 до +12 градусов, на остальной территории будет +10…+17 градусов.

Пятница, 3 апреля

Последний рабочий день недели принесет сильные дожди в южных регионах, днем ​​осадки распространятся также на центральные и восточные регионы. В западной части местами небольшой дождь. В отдельных пунктах возможен туман.

Ветер ожидается северный и северо-восточный, 7-12 м/м, а в Одессе и Крыму возможны порывы до 15-20 м/с.

На западе температура воздуха ночью будет в пределах 0…+5 градусов, в остальных регионах – от +6 до +11 градусов. Днем средняя температура воздуха составит +8…+13 градусов.

Суббота, 4 апреля

Первый выходной апреля пройдет под влиянием малоподвижного циклона с юга и отметится небольшими и иногда умеренными дождями. В некоторых районах возможен туман. Ветер северный, 7-12 м/с, на Левобережье он будет немного слабее — 3-8 м/с.

Воздух ночью прогреется от +2 до +7 градусов, днем – от ​​+8 до +15 градусов. На востоке страны столбики термометров местами покажут до +16 градусов.

Воскресенье, 5 апреля

Последний день недели принесет небольшие дожди в восточные регионы, на остальной территории ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в западных областях ночью будет составлять -2…+3 градуса, на остальной территории +2…+7 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.

