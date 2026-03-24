Не прячьте шапки далеко: синоптик предупредила о новом похолодании

В Украине в последующие дни будет теплая погода — температура воздуха 25 марта составит до +12+16 градусов.

В то же время через несколько дней в Украину вернется более прохладная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Какой будет погода 25 марта

Синоптик сообщила, что в течение дня в большинстве регионов температура ожидается на уровне +12+16 градусов. В то же время она отметила "интересную полоску холода" — от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий до Крыма. Там температура поднимется лишь до +7+11 градусов.

На юго-востоке Украины возможен небольшой дождь, тогда как в остальных регионах осадки не ожидаются.

В столице в среду, 25 марта, прогнозируется +12+14 градусов, без осадков.

В Украине будет похолодание

В то же время синоптик отметила, что теплая погода будет преобладать лишь несколько дней. А уже с 31 марта-1 апреля в Украине ожидается похолодание.

"Принимаем во внимание сообщение о завершении отопительного сезона именно сегодня (у кого-то это уже произошло, к сожалению, давно), по крайней мере, в Киеве. Поэтому подготовьтесь теплее одеваться и дома, и на улице. Если планируете мыть окна до Пасхи, то лучше на этой неделе — хоть и не очень тепло, однако будет значительно холоднее", — предупредила синоптик.

Однако она не указала, как долго продлится похолодание.

Ранее Наталка Диденко предупреждала о похолодании, которое охватило Украину 19 марта. В этот день погода в Украине была прохладной и влажной, с ночными заморозками и незначительным потеплением днем. В большинстве регионов наблюдались осадки, местами даже мокрый снегом.

Также Фокус писал, что несмотря на постепенное потепление и преимущественно сухую погоду в конце марта, в ближайшие дни в Украине еще будет сохраняться влияние прохладной воздушной массы с ночными заморозками. Синоптики предостерегают, что такая неустойчивость свидетельствует о вероятных новых волнах похолодания, ведь долгосрочные прогнозы остаются лишь ориентировочными и могут меняться.