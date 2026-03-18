В Украину вернется снег: Диденко рассказала, какой будет погода 19 марта

В Украине 19 марта сохранится прохладная и влажная погода с ночными заморозками и сдержанным повышением температуры днем. Во многих регионах ожидаются осадки, местами — с мокрым снегом, а из-за тумана и влажности воздуха видимость на дорогах может усложняться.

Как говорится в заметке синоптика Натальи Диденко на своей странице в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0...+4 градусов, а днем будет подниматься только до +4...+8 градусов. В то же время несколько комфортнее будет на востоке, юго-востоке страны и на Волыни — там днем воздух прогреется до +8...+12 градусов.

Кроме того, по ее словам, большинство областей окажутся под влиянием облачной и насыщенной влагой воздушной массы.

"В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится — водители, будьте внимательнее! Местами будет выпадать дождь, а ближайшей ночью и завтра утром возможен мокрый снег", — пишет синоптик.

Погода в Киеве 19 марта — прогноз

Зато в столице 19 марта также ожидается неустойчивая погода: небольшой дождь, в ночные часы — местами с мокрым снегом. После холодной ночи с температурой около нуля днем в Киеве будет около +5 градусов.

По словам синоптика, ближайшие несколько дней будут оставаться прохладными, причем именно сейчас наблюдается пик снижения температуры. Впрочем, уже с 23 марта погода начнет постепенно меняться в сторону потепления.

Отдельно Диденко обратила внимание на интересные атмосферные процессы. В частности, она объяснила явление фронта окклюзии — когда холодный фронт догоняет теплый и фактически сливается с ним. В такой ситуации теплый воздух вытесняется вверх, а погода становится облачной и влажной с осадками. Обычно это свидетельствует о том, что циклон постепенно теряет силу и "выдыхается".

"Вот на карте прогноза на завтра, 19-го марта, видно, например, холодный фронт (синяя линия с "колючками"), кусочки теплых фронтов (красная линия с полусферами) и фронт окклюзии (сиреневый цвет с "колючками" и полусферами одновременно, над Атлантикой)", — говорится в публикации.

Какой будет погода в Украине 19 марта — карта Фото: facebook Наталка Диденко

Ранее Наталка Диденко сообщала, что после непродолжительного весеннего тепла в Украине ожидается ощутимое похолодание, ведь зима пока не спешит окончательно отступать. По ее словам, снижение температуры коснется прежде всего востока и части центральных областей, однако этот период будет кратковременным.

В конце февраля синоптик рассказывала, что несмотря на приближение календарной весны, украинцам еще придется пережить несколько холодных ночей с минусовыми температурами. При этом она отмечала, что под влиянием антициклона в Украине будет преобладать сухая погода, иногда с прояснениями, без существенных осадков.