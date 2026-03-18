В Україну повернеться сніг: Діденко розповіла, якою буде погода 19 березня

В Україні 19 березня збережеться прохолодна та волога погода з нічними заморозками і стриманим підвищенням температури вдень. У багатьох регіонах очікуються опади, місцями — із мокрим снігом, а через туман і вологість повітря видимість на дорогах може ускладнюватися.

Як йдеться в дописі синоптикині Наталки Діденко на своїй сторінці у Facebook, найближчої ночі температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+4 градусів, а вдень підніматиметься лише до +4…+8 градусів. Водночас дещо комфортніше буде на сході, південному сході країни та на Волині — там удень повітря прогріється до +8…+12 градусів.

Крім того, за її словами, більшість областей опиняться під впливом хмарної та насиченої вологою повітряної маси.

"У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса, видимість знизиться — водії, будьте уважнішими! Місцями випадатиме дощ, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг", — пише синоптикиня.

Погода в Києві 19 березня — прогноз

Натомість у столиці 19 березня також очікується нестійка погода: невеликий дощ, у нічні години — місцями з мокрим снігом. Після холодної ночі з температурою близько нуля вдень у Києві буде близько +5 градусів.

За словами синоптикині, найближчі кілька днів залишатимуться прохолодними, причому саме зараз спостерігається пік зниження температури. Втім, уже з 23 березня погода почне поступово змінюватися у бік потепління.

Окремо Діденко звернула увагу на цікаві атмосферні процеси. Зокрема, вона пояснила явище фронту оклюзії — коли холодний фронт наздоганяє теплий і фактично зливається з ним. У такій ситуації тепле повітря витісняється вгору, а погода стає хмарною і вологою з опадами. Зазвичай це свідчить про те, що циклон поступово втрачає силу і "видихається".

"Ось на карті прогнозу на завтра, 19-го березня, видно, наприклад, холодний фронт (синя лінія із "колючками"), шматочки теплих фронтів (червона лінія із півсферами) і фронт оклюзії (бузковий колір із "колючками" та півсферами одночасно, над Атлантикою)", — йдеться в публікації.

Якою буде погода в Україні 19 березня - карта Фото: facebook Наталка Діденко

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що після нетривалого весняного тепла в Україні очікується відчутне похолодання, адже зима поки не поспішає остаточно відступати. За її словами, зниження температури торкнеться насамперед сходу та частини центральних областей, однак цей період буде короткочасним.

Наприкінці лютого синоптикиня розповідала, що попри наближення календарної весни, українцям ще доведеться пережити кілька холодних ночей із мінусовими температурами. Водночас вона зазначала, що під впливом антициклону в Україні переважатиме суха погода, інколи з проясненнями, без істотних опадів.