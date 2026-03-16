В Україну йде похолодання: як довго чекати на нове потепління

Весна, яка останній тиждень радувала теплом, нагадає, що вона все-таки рання, і зима поки що неохоче передає управління над небесною канцелярією.

17 березня синоптикиня Наталка Діденко обіцяє зниження температури повітря. Однак, згідно з прогнозами, воно не буде тривалим.

Погода в Україні 17 березня

У східній частині України у вівторок, 17 березня, похолодає. Також зниження температури відчують на собі Полтавська, Сумська та Дніпропетровська області, де стовпчики термометра піднімуться лише до +4 +8 градусів.

У західних областях порівняно з іншою частиною України збережеться тепліша погода: +10...+16 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +8...+11 градусів.

Що стосується вітру, то він не передбачається сильним або поривчастим.

Опади у вигляді дощів пройдуть у східній частині України і ближче до Карпат, інші регіони будуть сухими і сонячними.

Погода в Києві 17 березня

У Києві 17 березня очікується свіжа суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, близько нуля, в околицях — до -2 градусів. Удень — від +7 до +9 градусів.

За словами Діденко, найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Потепління очікується з 23 березня.

Фото: facebook / Наталья Диденко

