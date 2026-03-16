В Украину идет похолодание: как долго ждать нового потепления

Весна, которая последнюю неделю радовала теплом, напомнит, что она все-таки ранняя, и зима пока неохотно передает управление над небесной канцелярией.

17 марта синоптик Наталья Диденко обещает понижене температуры воздуха. Однако, согласно прогнозам, оно не будет продолжительным.

Погода в Украине 17 марта

В восточной части Украины во вторник, 17 марта, похолодает. Также понижение температуры ощутят на себе Полтавская, Сумская и Днепропетровская области, где столбики термометра поднимутся всего до +4 +8 градусов.

В западных областях в сравнении с остальной частью Украины сохранится более теплая погода: +10…+16 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+11 градусов.

Что касается ветра, то он не предвидится сильным или порывчастым.

Осадки в виде дождей пройдут в восточной части Украины и ближе к Карпатам, остальные регионы будут сухими и солнечными.

Погода в Киеве 17 марта

В Киеве 17 марта ожидается свежая сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, около нуля, в окрестностях — до -2 градусов. Днем – от +7 до +9 градусов.

По словам Диденко, ближайшая неделя будет в Украине прохладной. Потепление ожидается с 23 марта.

Фото: facebook / Наталья Диденко

