З неба обрушиться кривавий дощ: синоптики попередили про рідкісне погодне явище (відео)

Дослідники попереджають, що потужний шлейф пилу із Сахари мчить у бік Європи, обрушивши на континент кривавий дощ, що залишає іржаво-помаранчеві плями на авто, вікнах і садових меблях.

Пил, що складається з піску і мінеральних частинок, було перенесено вітром із пустелі Сахара в Північній Африці на тисячі кілометрів у бік Великої Британії. У результаті метеорологи прогнозують, що вже найближчим часом на світ обрушиться кривавий дощ, що залишає яскраві плями на авто і вікнах, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що шлейф уже приніс вогняні заходи сонця і задимлене небо, проте дослідники вважають, що він також обрушить із неба кривавий дощ. Цей дощ, що набуває червонуватого відтінку, не становить небезпеки для здоров'я людини, але здатний залишати плями на садових меблях і авто.

За словами доцента кафедри процесів утворення мінерального пилу в Університеті Редінга, доктора Клер Райдер, коли дощ падає крізь повітря, насичене цукровим пилом, він підхоплює найдрібніші частинки червонувато-коричневого піску.

Супутникові знімки показують, що пилова хмара вперше піднялася над північно-західною Африкою в районі 27 лютого, а потім її підхопив атмосферний фронт, що рухається через регіон. Після того, як пил піднімається з поверхні планети сильними вітрами, вони можуть досягати дуже великих висот і переноситися по всьому світу, долаючи тисячі кілометрів.

Дослідники спостерігали, що хмара цукрового пилу перемістилася на північ над Францією і південною Англією, викликавши вогняні заходи сонця. Тепер Метеорологічна служба прогнозує, що подальші зливи можуть обрушитися на світ у вигляді кривавої зливи. Очікується, що концентрація пилу залишиться відносно низькою, а це значить, що самі опади навряд чи будуть виглядати помітно червоними. Натомість, як очікується, вплив пилу буде помітний вже після того, як опади вивергнуться на землю.

За даними Метеорологічної служби, справді "червоні дощі" — надзвичайно рідкісне явище. Зазначається, що дощ із пилом не є рідкістю для європейських країн, концентрація цих частинок зазвичай низька, внаслідок чого неозброєним оком дощ має цілком звичайний вигляд. Синоптики також зазначили, що наслідки дощу з пилом цього тижня можуть включати незначне зниження видимості на великих висотах.

Міністерство довкілля Великої Британії також заявляє, що вплив високого і дуже високого рівня забруднення повітря протягом кількох годин або днів може спричинити низку наслідків для здоров'я людини. До них належать:

кашель;

стиснення і біль у грудях;

утруднене дихання;

подразнення очей, носа і горла;

погіршення симптомів астми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що життя на планеті живить безплідний пустельний пил із Північної Америки.

Раніше Фокус писав про те, що гігантська хмара пилу товщиною 4 км ось-ось обрушиться на континент: чим це небезпечно.