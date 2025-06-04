Гігантська хмара пилу завтовшки 4 км ось-ось обрушиться на континент: чим це небезпечно

Дослідники попереджають, що гігантські хмари пилу з пустелі Сахара цього тижня заволочуть небо над південним сходом США в рамках щорічного погодного явища, яке лише зрідка настільки сильне, що може досягти американського континенту.

Related video

Про це пише Science Alert.

Хмари пилу щорічно утворюються внаслідок атмосферного явища, відомого як Сахарський повітряний шар. Ці гігантські хмари долають величезну відстань через Атлантичний океан зі свого північноафриканського місця народження в Сахарі — найбільшій у світі спекотній пустелі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як хмари пилу формуються в пустелі

Сахарський повітряний шар утворюється, коли величезні кількості пустельного пилу підіймаються тропічними атмосферними хвилями вздовж південного краю пустелі. Піковий момент, як правило, припадає на початок червня. Ці пилові шлейфи можуть сягати завширшки до 4 кілометрів і переносяться через Атлантичний океан, де далі їх підіймає більш щільне і вологе повітря.

Щороку пил рухається заданим курсом на захід. Часом потік може повернути на північ, досягаючи Європи. Хоча пил впливає на якість повітря, він може пригнічувати формування ураганів у цій зазвичай бурхливій системі. Це може бути гарною новиною, враховуючи, що NOAA прогнозує сезон сильних ураганів.

Сезон пилових хмар із Сахари

Карибські острови, включно з Ямайкою, Пуерто-Рико, Барбадосом, Тринідадом і Тобаго, вже оповиті пилом, і тепер вчені прогнозують, що незабаром пилові хмари обрушаться і на США, зокрема на Флориду, Луїзіану, Алабаму і Міссісіпі.

Дослідники прогнозують, що пил, ймовірно, досягне Сполучених Штатів уже 4 червня, пиловий туман стане густішим 5 червня, а потім вітер розвіє його. З іншого боку, хмари можуть згенерувати кілька приголомшливих сходів і заходів сонця на шляху. Вони також можуть створити вищу температуру, особливо вночі.

Чим пил із Сахари небезпечний для людей

Учені застерігають, що особливо уважними варто бути людям з астмою, алергією та іншими респіраторними захворюваннями. Експерти рекомендують залишатися в приміщенні та використовувати маски для обличчя під час прогулянок на вулиці.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено джерело радіоактивного плутонію в пилу Сахари: вчені нарешті назвали його.