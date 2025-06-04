Гигантское облако пыли толщиной 4 км вот-вот обрушится на континент: чем это опасно

Исследователи предупреждают, что гигантские облака пыли из пустыни Сахара на этой неделе заволокут небо над юго-востоком США в рамках ежегодного погодного явления, которое лишь изредка настолько сильно, что может достичь американского континента.

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Об этом пишет Science Alert.

Облака пыли ежегодно образуются в результате атмосферного явления, известного как Сахарский воздушный слой. Эти гигантские облака преодолевают огромное расстояние через Атлантический океан из своего североафриканского места рождения в Сахаре крупнейшей в мире жаркой пустыне.

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Как облака пыли формируются в пустыне

Сахарский воздушный слой образуется, когда огромные количества пустынной пыли поднимаются тропическими атмосферными волнами вдоль южного края пустыни. Пиковый момент, как правило, приходится на начало июня. Эти пылевые шлейфы могут достигать ширины до 4 километров и переносятся через Атлантический океан, где далее их поднимает более плотный и влажный воздух.

Ежегодно пыль двигается заданным курсом на запад. Порой поток может повернуть на север, достигая Европы. Хотя пыль влияет на качество воздуха, она может подавлять формирование ураганов в этой обычно бурной системе. Это может быть хорошей новостью, учитывая, что NOAA прогнозирует сезон сильных ураганов.

Сезон пылевых облаков из Сахары

Карибские острова, включая Ямайку, Пуэрто-Рико, Барбадос и Тринидад и Тобаго, уже окутаны пылью и теперь ученые прогнозируют, что в скором времени пылевые облака обрушатся и на США, в том числе Флориду, Луизиану, Алабаму и Миссисипи.

Исследователи прогнозируют, что пыль, вероятно, достигнет Соединенных Штатов уже 4 июня, пылевой туман станет гуще 5 июня, а затем ветер развеет ее. С другой стороны, облака могут сгенерировать несколько потрясающих восходов и закатов по пути. Они также могут создать более высокую температуру, особенно ночью.

Чем пыль из Сахары опасна для людей

Ученые предостерегают, что особенно внимательными стоит быть людям с астмой, аллергией и другими респираторными заболеваниями. Эксперты рекомендуют оставаться в помещении и использовать маски для лица во время прогулок на улице.

Ранее Фокус писал о том, что найден источник радиоактивного плутония в пыли Сахары: ученые наконец-то назвали его.