Знайдено джерело радіоактивного плутонію в пилу Сахари: вчені нарешті назвали його (фото)

Знадобилося понад півстоліття, щоб учені нарешті змогли встановити джерело радіації в пилу Сахару — це виявилося не те, чого всі очікували.

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Час від часу пустеля Сахара, розташована в Північній Африці, здіймає шторм і поширює хмари пилу по всій Європі та інших частинах світу. Цікаво і тривожно, що цей пісок все ще несе радіоактивних ізотопів від випробувань атомних бомб часів холодної води. Але нове дослідження показало, що все не зовсім так, як вважалося раніше, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Лабораторії наук про клімат і навколишнє середовище у Франції зосередилася на тому, щоб зрозуміти, чи були значні кількості радіоактивних ізотопів, утворених унаслідок цих випробувань, перенесені в Західну Європу під час потужної пилової події в Сахарі в березні 2022 року. Результати вказують на те, що радіація все ще зберігається в пилу, який три роки тому досяг Європи. Але було й щось цікаве: радіація була не з того джерела, якого всі очікували.

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У період з 1960 по 1966 рік Франція випробувала в Алжирській Сахарі, яка до 1962 року перебувала під колоніальним контролем. Дослідники зазначають, що ця частина пустелі тоді вважалася ідеальним місцем для випробувань ядерної зброї, оскільки була великою і малонаселеною.

Попри заяви про те, що бомби будуть скинуті в безлюдному регіоні, тисячі місцевих жителів і французьких солдатів зазнали впливу радіації. Відкриті дані свідчать про те, що від вибухів постраждало до 60 000 алжирців, проте Міністерство оборони Франції стверджує, що постраждалих удвічі менше — близько 27 000 осіб.

За словами провідного автора дослідження Янцзюньцзе Сюй-Яна, вони з колегами виявили дещо цікаве: радіоактивні ізотопи, присутні в пилу із Сахари, який сягнув Європи 2022 року, виникли внаслідок ядерних випробувань, але зовсім не Франції, як вважали раніше, а США та СРСР.

Зазначимо, що США і СРСР не проводили випробувань у Сахарі, але їхні великі випробування під час Холодної війни залишили великий радіоактивний слід — він сягнув і пустелі. Автори дослідження зазначають, це пов'язано з тим, що потужність детонації французьких випробувань становить лише 0,02% від загальної потужності детонації СРСР і США в період з 1950 по 1970 рік.

Відомо, що більшу частину випробувань ядерної зброї США і СРСР проводили на одній широті Південного Алжиру, але їхні уламки могли досягати висоти у 8 000 метрів, а потім розсіювалися на величезні території.

Карта пилової події в березні 2022 року: CSEM і CEMO, де проводилися ядерні випробування, відзначені квадратами, а блакитні точки в Європі позначають зразки, використані в дослідженні Фото: Yangjunjie Xu-Yang

Команда дійшла таких висновків, вивчивши 53 зразки пилу Сахари, який у 2022 році досяг Європи. Науковці провели аналіз і виявили, що радіоактивний пил виник у регіоні Регген в Алжирі, проте рівні плутонію в ньому зовсім не відповідають низьким ізотопним співвідношенням, нижчим за 0,07, від ядерних випробувань Франції. Натомість за медіанного співвідношення 0,187, зразки збіглися з американськими та радянськими тестовими сигнатурами.

На щастя для європейців, рівні радіації цукрового пилу, що досягає Європи, значно нижчі за пороги безпеки Європейського Союзу. Вчені стверджують, що вони навряд чи можуть бути вищими за фонову радіацію, виявлену в ґрунті. За словами Сюй-Яна, насправді ризик досить незначний.

Зазначимо, що в Європі поверхня ґрунту часто має таку саму радіоактивність, що й пил, який прибув із Сахари 2022 року.

Раніше Фокус писав про те, що як пил і пісок подорожують на 8000 км.