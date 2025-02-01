Найден источник радиоактивного плутония в пыли Сахары: ученые наконец-то назвали его (фото)

Потребовалось более полувека, чтобы ученые наконец-то смогли установить источник радиации в пыли Сахара — это оказалось не то, что все ожидали.

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Время от времени пустыня Сахара, расположенная в Северной Африке, поднимает шторм и распространяет облака пыли по всей Европе и другим частям мира. Любопытно и тревожно, что этот песок все еще несет радиоактивных изотопов от испытаний атомных бомб времен холодной воды. Но новое исследование показало, что все не совсем так, как считалось ранее, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Лаборатории наук о климате и окружающей среды во Франции сосредоточилась на том, чтобы понять, были ли значительные количества радиоактивных изотопов, образовавшихся в результате этих испытаний, перенесены в Западную Европу во время мощного пылевого события в Сахаре в марте 2022 года. Результаты указывают на то, что радиация все еще сохраняется в пыли, которая три года назад достигла Европы. Но было и нечто любопытное: радиация была не из того источника, которого все ожидали.

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В период с 1960 по 1966 год Франция испытала в Алжирской Сахаре, которая до 1962 года находилась под колониальным контролем. Исследователи отмечают, что эта часть пустыни тогда считалась идеальным местом для испытаний ядерного оружия, так как была обширной и малонаселенной.

Несмотря на заявления о том, что бомбы будут сброшены в безлюдном регионе, тысячи местных жителей и французских солдат подверглись воздействию радиации. Открытые данные свидетельствуют о том, что от взрывов пострадало до 60 000 алжирцев, однако Министерство обороны Франции утверждает, что пострадавших вдвое меньше — около 27 000 человек.

По словам ведущего автора исследования Янцзюньцзе Сюй-Яна, они с коллегами обнаружили нечто любопытное: радиоактивные изотопы, присутствующие в пыли из Сахары, достигшей Европы в 2022 году, возникли в результате ядерных испытаний, но вовсе не Франции, как считалось ранее, а США и СССР.

Отметим, что США и СССР не проводили испытаний в Сахаре, но их обширные испытания во время Холодной войны оставили обширный радиоактивный след — он достиг и пустыни. Авторы исследования отмечают, это связано с тем, что мощность детонации французских испытаний составляет всего 0,02% от общей мощности детонации СССР и США в период с 1950 по 1970 год.

Известно, что большая часть испытаний ядерного оружия США и СССР проводилась на одной широте Южного Алжира, но их обломки могли достигать высоты в 8 000 метров, а затем рассеивались на огромные территории.

Карта пылевого события в марте 2022 года: CSEM и CEMO, где проводились ядерные испытания, отмечены квадратами, а голубые точки в Европе обозначают образцы, использованные в исследовании Фото: Yangjunjie Xu-Yang

Команда пришла к таким выводам, изучив 53 образца пыли Сахары, которая в 2022 году достигла Европы. Ученые провели анализ и обнаружили, что радиоактивная пыль возникла в регионе Регген в Алжире, однако уровни плутония в ней вовсе не соответствуют низким изотопным соотношениям, ниже 0,07, от ядерных испытаний Франции. Вместо этого, при медианном соотношении 0,187, образцы совпали с американскими и советскими тестовыми сигнатурами.

К счастью для европейцев, уровни радиации сахарской пыли, достигающей Европы, значительно ниже порогов безопасности Европейского союза. Ученые утверждают, что они вряд ли могут быть выше фоновой радиации, обнаруженной в почве. По словам Сюй-Яна, на самом деле риск весьма незначительный.

Отметим, что в Европе поверхность почвы часто имеет такую же радиоактивность, что и пыль, прибывшая из Сахары в 2022 году.

Ранее Фокус писал о том, что как пыль и песок путешествуют на 8000 км.