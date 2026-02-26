"Всі ознаки весни вже є": Діденко розповіла, чи чекати українцям тепла найближчими днями (мапа)

Весняне потепління вже на порозі, але поки що українцям треба пережити ще кілька морозних ночей. Однак антициклон мінімізує опади, а подекуди з-за хмар визирне сонце.

Свій прогноз погоди на завтра Наталка Діденко опублікувала на сторінці у Facebook. Вона зазначила, що прибережна частина Європи опиниться під впливом активного циклону Chiara — він накриє територію аж за Скандинавією, тому там почнуться опади та сильний вітер.

Тим часом українська територія та більшість континентальної частини Європи перебуватимуть під дією антициклону Heiko — він "організує" суху, а місцями навіть сонячну погоду.

Циклони й антициклони у Європі 27 лютого Фото: facebook Наталка Діденко

Попри те, що погода завтра у більшості областей буде "суха", вона лишатиметься "стриманою", з відносно низькою температурою повітря. У нічний час від -6 до -1, в денний — від -2 до +4. На півдні та заході можливі +2…+6.

Відео дня

"Кому дуже захочеться справжнього тепла, можна в суботу мотнутися в Польщу — там у суботу очікується +10…+18 градусів!" — написала метеорологиня.

Вона також нагадала, що перехідна погода може впливати на енергію організму, погіршувати самопочуття та "придавлювати вранці до подушки". За її словами, потепління не змусить довго на себе чекати.

"Одним словом, всі ознаки весни вже є", — сказала синоптикиня.

Прогноз "Укргідрометцентру" на 27 лютого Фото: скриншот

Погода завтра у Києві

За словами фахівчині, у п'ятницю опади в столиці малоймовірні. Погода завтра у Києві також буде не надто весняною: вночі до 4 градусів морозу, а вдень — близько нуля.

"До календарної весни лишилося пару днів буквально", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, напередодні Фокус розповідав, що у Києві та в передмісті сталося кілька аварій через складні погодні умови.

Раніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджали про підтоплення в кількох областях, яке може статися через різке танення снігу та велику кількість опадів.