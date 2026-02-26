"Все признаки весны уже есть": Диденко рассказала, ждать ли украинцам тепла в ближайшие дни (карта)
Весеннее потепление уже на пороге, но пока украинцам надо пережить еще несколько морозных ночей. Однако антициклон минимизирует осадки, а кое-где из-за облаков выглянет солнце.
Свой прогноз погоды на завтра Наталья Диденко опубликовала на странице в Facebook. Она отметила, что прибрежная часть Европы окажется под влиянием активного циклона Chiara — он накроет территорию аж за Скандинавией, поэтому там начнутся осадки и сильный ветер.
Между тем украинская территория и большинство континентальной части Европы будут находиться под действием антициклона Heiko — он "организует" сухую, а местами даже солнечную погоду.
Несмотря на то, что погода завтра в большинстве областей будет "сухая", она будет оставаться "сдержанной", с относительно низкой температурой воздуха. В ночное время от -6 до -1, в дневное — от -2 до +4. На юге и западе возможны +2...+6.
"Кому очень захочется настоящего тепла, можно в субботу отправиться в Польшу — там в субботу ожидается +10...+18 градусов!" — написала метеоролог.
Она также напомнила, что переходная погода может влиять на энергию организма, ухудшать самочувствие и "придавливать утром к подушке". По ее словам, потепление не заставит долго себя ждать.
"Одним словом, все признаки весны уже есть", — сказала синоптик.
Погода завтра в Киеве
По словам специалиста, в пятницу осадки в столице маловероятны. Погода завтра в Киеве также будет не слишком весенней: ночью до 4 градусов мороза, а днем — около нуля.
"До календарной весны осталось пару дней буквально", — отметила Диденко.
Напомним, накануне Фокус рассказывал, что в Киеве и в пригороде произошло несколько аварий из-за сложных погодных условий.
Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждали о подтоплении в нескольких областях, которое может произойти из-за резкого таяния снега и большого количества осадков.