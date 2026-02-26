"Все признаки весны уже есть": Диденко рассказала, ждать ли украинцам тепла в ближайшие дни (карта)

Весеннее потепление уже на пороге, но пока украинцам надо пережить еще несколько морозных ночей. Однако антициклон минимизирует осадки, а кое-где из-за облаков выглянет солнце.

Свой прогноз погоды на завтра Наталья Диденко опубликовала на странице в Facebook. Она отметила, что прибрежная часть Европы окажется под влиянием активного циклона Chiara — он накроет территорию аж за Скандинавией, поэтому там начнутся осадки и сильный ветер.

Между тем украинская территория и большинство континентальной части Европы будут находиться под действием антициклона Heiko — он "организует" сухую, а местами даже солнечную погоду.

Циклоны и антициклоны в Европе 27 февраля

Несмотря на то, что погода завтра в большинстве областей будет "сухая", она будет оставаться "сдержанной", с относительно низкой температурой воздуха. В ночное время от -6 до -1, в дневное — от -2 до +4. На юге и западе возможны +2...+6.

"Кому очень захочется настоящего тепла, можно в субботу отправиться в Польшу — там в субботу ожидается +10...+18 градусов!" — написала метеоролог.

Она также напомнила, что переходная погода может влиять на энергию организма, ухудшать самочувствие и "придавливать утром к подушке". По ее словам, потепление не заставит долго себя ждать.

"Одним словом, все признаки весны уже есть", — сказала синоптик.

Прогноз "Укргидрометцентра" на 27 февраля

Погода завтра в Киеве

По словам специалиста, в пятницу осадки в столице маловероятны. Погода завтра в Киеве также будет не слишком весенней: ночью до 4 градусов мороза, а днем — около нуля.

"До календарной весны осталось пару дней буквально", — отметила Диденко.

