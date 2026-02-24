Гололедица в Киеве: в столице и пригороде уже произошло несколько аварий из-за сложных погодных условий (видео)

Потепление в Украине уже вызвало новые проблемы. Сочетание ночных морозов и дневной плюсовой температуры привело к гололеду на дорогах и тротуарах.

Так, местные паблики сообщают, что в Киеве уже произошло несколько аварий, а в Бучанском районе из-за скользкой дороги в кювет слетел автобус. Фокус собрал все, что известно.

"Водители, сегодня торопиться не стоит. Поэтому выбирайте: или пешком, или метро", — предупреждают в столичных пабликах.

Тем временем на Осокорках образовалась пробка из-за трансформатора в воде и ямы по колено по всей улице Центральной.

Также проблем в дорожную обстановку добавляет ограниченное движение по Крещатику и прилегающим улицам из-за визита иностранных делегаций — сегодня в Киеве собирается "коалиция желающих". Также закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Независимости".

"Временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне 4-й годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Просим пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок", — предупредили в КГГА.

Напомним, Фокус писал, какой будет погода в последние дни зимы 2026. Украинцев ожидает постепенное потепление днем и ночью.

Тем временем в ГСЧС предупреждают, что из-за активного таяния снега и осадков может затопить подвалы, поля и жилые дома. "Желтый" и "оранжевый" уровни опасности объявлены в Кропивницком, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.