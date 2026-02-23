Прогноз погоды на последнюю неделю зимы: ожидается потепление до +10, но местами будет идти снег

Синоптики прогнозируют, что зима наконец будет отступать. В течение ближайшей недели ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона по всей Украине. И воздух будет прогреваться до +10 днем.

Известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на последнюю неделю февраля: с 23 февраля по 1 марта 2026 года. И есть хорошие новости — в Украину наконец-то придет метеорологическая весна, сообщают Meteoprog.

Под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, в нашу страну на следующей неделе начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах будут ощутимо повышаться.

Наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Здесь уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.

Традиционно, более прохладная погода со среднесуточной температурой около нуля сохранится в северо-восточных регионах страны.

Обильных осадков не ожидается: осадки будут небольшими, местами возможен туман, но на дорогах еще будет гололедица.

Погода в Украине — прогноз с 23 февраля по 1 марта

В понедельник, 23 февраля, в западных и северных областях, днем также в центральных регионах и в Одесской области пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо. На дорогах гололедица. На Правобережье местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+2 градусов, днем +1...+6 градусов; на севере Левобережья ночью -7...-12 градусов, днем около нуля.

Во вторник, 24 февраля, под влиянием атмосферных фронтов по всей территории Украины ожидается снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Местами будет наблюдаться туман и морось. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градусов, днем +1...+6 градусов, на Закарпатье до +8 градусов.

В среду, 25 февраля, ночью ожидается небольшой снег, на юге мокрый снег будет с дождем. Днем преимущественно без осадков, лишь в восточной части еще может выпадать небольшой мокрый снег. На дорогах большинства областей сохранится гололедица. Ветер северный/северо-западный, на юге порывистый, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 градусов, днем -1...+4 градусов, на Закарпатье до +7 градусов.

В четверг, 26 февраля, ночью в Украине ожидается погода без существенных осадков. Утром и днем в северных, центральных и Харьковской областях пройдет снег, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный/юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 градусов, на севере Левобережья -5...-10 градусов; днем -1...+5 градусов, в южных и западных регионах повысится до +6...+11 градусов.

В пятницу, 27 февраля, ночью и утром дождь со снегом предполагается в большинстве областей, кроме западных регионов. Днем осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица, ночью возможен туман. Ветер ожидается переменного направления, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...+3 градусов, днем +1...+6 градусов, на крайнем западе и в Одесской области +7...+12 градусов.

В субботу, 28 февраля, на всей территории Украины ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Лишь в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+3 градусов, днем 0...+6 градусов, в западных и Одесской областях +7...+13 градусов.

В воскресенье, 1 марта, в первый день весны, ночью в северных регионах, днем также на востоке Украины пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье местами +9...+11 градусов.

Напомним, тем временем в ГСЧС предупреждают, что из-за активного таяния снега и осадков может затопить подвалы, поля и жилые дома. "Желтый" и "оранжевый" уровни опасности объявлены в Кропивницком, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

А синоптики объяснили, что весеннее тепло в Украину придет из Атлантики.