Прогноз погоди на останній тиждень зими: очікується потепління до +10, але подекуди йтиме сніг

Синоптики прогнозують, що зима нарешті буде відступати. Упродовж найближчого тижня очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону по всій Україні. І повітря прогріватиметься до +10 вдень.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на останній тиждень лютого: з 23 лютого по 1 березня 2026 року. І є хороші новини – в Україну нарешті прийде метеорологічна весна, повідомляють Meteoprog.

Під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, до нашої країни наступного тижня почне надходити тепла повітряна маса, тому температурні показники у всіх регіонах відчутно підвищуватимуться.

Найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Тут вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Традиційно, прохолодніша погода із середньодобовою температурою близько нуля збережеться у північно-східних регіонах країни.

Рясних опадів не очікується: опади будуть невеликими, місцями можливий туман, але на дорогах ще буде ожеледиця.

Погода в Україні — прогноз з 23 лютого по 1 березня

У понеділок, 23 лютого, у західних та північних областях, вдень також у центральних регіонах та на Одещині пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо. На дорогах ожеледиця. На Правобережжі подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+2 градусів, вдень +1…+6 градусів; на півночі Лівобережжя вночі -7...-12 градусів, вдень близько нуля.

У вівторок, 24 лютого, під впливом атмосферних фронтів по всій території України очікується сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем. Місцями спостерігатиметься туман та мряка. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...+2 градусів, вдень +1...+6 градусів, на Закарпатті до +8 градусів.

У середу, 25 лютого, вночі очікується невеликий сніг, на півдні мокрий сніг буде з дощем. Вдень переважно без опадів, лише у східній частині ще може випадати невеликий мокрий сніг. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця. Вітер північний / північно-західний, на півдні поривчастий, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -3…+2 градусів, вдень –1…+4 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.

У четвер, 26 лютого, вночі в Україні очікується погода без істотних опадів. Зранку та вдень у північних, центральних та Харківській областях пройде сніг, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний / південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 градусів, на півночі Лівобережжя -5…-10 градусів; вдень -1…+5 градусів, у південних та західних регіонах підвищіться до +6…+11 градусів.

У п'ятницю, 27 лютого, вночі та вранці дощ зі снігом передбачається у більшості областей, крім західних регіонів. Вдень опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця, вночі можливий туман. Вітер очікується змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+3 градусів, вдень +1…+6 градусів, на крайньому заході та на Одещині +7…+12 градусів.

У суботу, 28 лютого, на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах і тротуарах місцями утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градусів, вдень 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях +7…+13 градусів.

У неділю, 1 березня, в перший день весни, вночі у північних регіонах, вдень також на сході України пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей очікується суха та малохмарна погода. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+5 градусів, вдень +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +9…+11 градусів.

Нагадаємо, тим часом у ДСНС попереджають, що через активне танення снігу та опади може затопити підвали, поля та житлові будинки. "Жовтий" і "помаранчевий" рівні небезпеки оголошено в Кропивницькому, Харківській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.

А синоптики пояснили, що весняне тепло в Україну прийде з Атлантики.