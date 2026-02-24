Ожеледиця в Києві: в столиці та передмісті вже сталось кілька аварій через складні погодні умови (відео)

Потепління в Україні вже спричинило нові проблеми. Поєднання нічних морозів та денної плюсової температури призвело до ожеледиці на дорогах та тротуарах.

Так, місцеві пабліки повідомляють, що в Києві вже сталось кілька аварій, а в Бучанському районі через слизьку дорогу у кювет злетів автобус. Фокус зібрав все, що відомо.

"Водії, сьогодні квапитись не варто. Тож обирайте: або пішки, або метро", - попереджають у столичних пабліках.

Тим часом на Осокорках утворився затор через трансформатор в воді та ями по коліна по всій вулиці Центральній.

Також проблем у дорожню обстановку додає обмежений рух Хрещатиком та прилеглими вулицями через візит іноземних делегацій – сьогодні в Києві збирається "коаліція охочих". Також закрита на вхід і вихід станція метро "Майдан Незалежності".

"Тимчасові зміни повʼязані з відзначенням на державному рівні 4-ї річниці початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок", - попередили у КМДА.

Нагадаємо, Фокус писав, якою буде погода в останні дні зими 2026. На українців очікує поступове потепління вдень та вночі.

Тим часом у ДСНС попереджають, що через активне танення снігу та опади може затопити підвали, поля та житлові будинки. "Жовтий" і "помаранчевий" рівні небезпеки оголошено в Кропивницькому, Харківській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.