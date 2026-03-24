Не ховайте шапки далеко: синоптикиня попередила про нове похолодання

В Україні в наступні дні буде тепла погода — температура повітря 25 березня складе до +12+16 градусів.

Водночас за декілька днів до України повернеться більш прохолодна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Якою буде погода 25 березня

Синоптикиня повідомила, що впродовж дня в більшості регіонів температура очікується на рівні +12+16 градусів. Водночас вона відзначила "цікаву смужку холоду" — від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму. Там температура підніметься лише до +7+11 градусів.

На південному сході України можливий невеликий дощ, тоді як в інших регіонах опади не очікуються.

У столиці в середу, 25 березня, прогнозується +12+14 градусів, без опадів.

В Україні буде похолодання

Водночас синоптикиня відзначила, що тепла погода переважатиме лише декілька днів. А вже з 31 березня-1 квітня в Україні очікується похолодання.

"Беремо до уваги повідомлення про завершення опалювального сезону саме сьогодні (у когось це вже сталося, на жаль, давно), принаймні, в Києві. Тому підготуйтеся тепліше одягатися і вдома, і на вулиці. Якщо плануєте мити вікна до Великодня, то краще на цьому тижні — хоч і не аж дуже тепло, проте буде значно холодніше", — попередила синоптикиня.

Однак вона не вказала, як довго триватиме похолодання.

Раніше Наталка Діденко попереджала про похолодання, яке охопило Україну 19 березня. У цей день погода в Україні була прохолодною та вологою, з нічними заморозками і незначним потеплінням удень. У більшості регіонів спостерігалися опади, подекуди навіть мокрий снігом.

Також Фокус писав, що попри поступове потепління та переважно суху погоду наприкінці березня, найближчими днями в Україні ще зберігатиметься вплив прохолодної повітряної маси з нічними заморозками. Синоптики застерігають, що така нестійкість свідчить про ймовірні нові хвилі похолодання, адже довгострокові прогнози залишаються лише орієнтовними і можуть змінюватися.