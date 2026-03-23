До +20 й майже без дощів: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця березня

Потепління без різких стрибків, майже повна відсутність дощів і поступовий відхід нічних морозів — кінець березня в Україні обіцяє бути доволі комфортним. Водночас синоптики застерігають: стабільність погоди оманлива, а точні прогнози мають чіткі межі. Фокус розповідає, чого чекати українцям найближчими днями і як зміниться погода до кінця місяця.

Щодня мільйони людей перевіряють прогноз погоди — перед роботою, поїздкою чи плануванням вихідних. У цифрову епоху здається, що погоду можна передбачити майже з математичною точністю. Але насправді атмосфера залишається однією з найскладніших систем на планеті, яку неможливо "прорахувати" до кінця.

23 березня світ відзначає Всесвітній день метеорології — і це хороший привід згадати: сучасні прогнози — це не магія, а складна робота з величезними масивами даних, супутниками та суперкомп'ютерами. Попри це, навіть найпотужніші технології мають свої обмеження.

Як пояснюють синоптики, відносно точний прогноз погоди можливий у межах приблизно 5 днів. У сприятливих умовах — до 7–10 днів. Саме цей горизонт вважається науково обґрунтованим: моделі ще здатні врахувати ключові фактори та дати адекватний результат.

Усе, що виходить за ці рамки, — це вже не точний прогноз у класичному розумінні, а радше сценарії або оцінки ймовірностей. Простими словами — певною мірою "гадання", яке базується на тенденціях, але не гарантує результату.

Причина — у самій природі атмосфери. Вона працює за принципом складної нелінійної системи: навіть незначні зміни в одному регіоні можуть через кілька днів кардинально вплинути на погоду в іншому. Саме тому довгострокові прогнози часто змінюються — і це не помилка синоптиків, а об'єктивна межа науки.

То чого чекати від погоди найближчим часом — і яким буде кінець цього місяця, розповідають синоптики.

Поступове потепління: як змінюватиметься температура в Україні

Як пояснює Фокусу Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру, загальна тенденція до кінця березня для України виглядає доволі сприятливою та навіть "оптимістичною".

За її словами, погода поступово теплішатиме, але без різких стрибків температури.

"Найближчими днями ще зберігатиметься прохолодна повітряна маса: вночі температура коливатиметься від +5 градусів до невеликих заморозків (до −2 градусів), а вдень — у межах +8 — +14", — розповідає синоптикиня.

Втім, уже з середини наступного тижня нічні морози почнуть відступати. Третя декада березня принесе більш відчутне потепління: вночі очікується +1 — +8, а вдень — від +12 до +18. У південних регіонах температура місцями може підійматися навіть до +20. Традиційно прохолоднішою залишатиметься погода в Карпатах, особливо у високогір'ї — там удень прогнозують +4…+10.

Суха погода і дефіцит опадів: чого чекати наприкінці березня

Важливою особливістю цього періоду стане дефіцит опадів. За словами синоптикині, до кінця березня в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, а це означає суху погоду. Невеликі дощі можливі лише найближчими днями, зокрема на півдні, однак уже з 23 березня і практично до кінця місяця істотних опадів не очікується.

"Лише наприкінці березня, орієнтовно 27–29 числа, можливе проходження слабких атмосферних фронтів із локальними дощами. Водночас такі опади навіть будуть корисними, адже через тривалий сухий період ґрунт уже починає відчувати нестачу вологи після танення снігу", — каже Птуха.

Загалом до кінця місяця в Україні збережеться комфортний погодний режим без різких змін. Водночас синоптики попереджають: сухий період не буде тривалим — уже на межі березня і квітня можливе повернення опадів.

Таким чином, навіть у період відносно стабільної та комфортної погоди стає очевидно: метеорологія — це не про абсолютну точність, а про постійне уточнення й роботу з імовірностями. І хоча сучасні технології дозволяють дедалі краще розуміти атмосферні процеси, її поведінка й надалі залишається складною та мінливою.

Саме тому прогнози на кілька днів залишаються найбільш надійними, тоді як усе, що виходить за ці межі, — лише орієнтир. І це, зрештою, ще раз підкреслює: навіть у 21 столітті погода залишається однією з небагатьох речей, які людина досі не може повністю контролювати.

