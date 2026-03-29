Похолодання до -2 і сніг: якою буде погода в Україні в перший тиждень квітня

Незважаючи на те, що в останні дні березня погода радує сонцем і теплом, початок квітня прогнозується нестабільним.

Погіршення погодних умов у перші дні другого місяця весни буде зумовлено розвитком дії циклону, прогнозує синоптик Ігор Кибальчич.

За його інформацією, тепла погода збережеться на території України протягом кількох днів. Однак на тлі зниження атмосферного тиску та загострення атмосферних фронтів помітно збільшиться кількість опадів, особливо в південній половині країни та західних областях.

"Місцями дощі будуть інтенсивними, а в Карпатському регіоні очікується мокрий сніг. Температурний фон передбачається вищим за норму, тільки в західній частині внаслідок надходження прохолодного повітря з півночі Європи відбудеться незначне похолодання і переважання похмурого неба", — підкреслює синоптик.

Погода в Україні на тиждень

Понеділок, 30 березня

Невеликий, а часом і помірний дощ уночі очікується в південних, східних і західних регіонах країни. Удень дощова погода пошириться на більшу частину території країни.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Щодо температури повітря, то вночі вона буде в межах +6...+11, вдень — від +10 до +15 градусів. У південних, центральних і східних областях місцями повітря прогріється до +16...+21 градуса.

Вівторок, 31 березня

Цього дня дощова погода, спровокована малорухомим циклоном, очікується по всій території України. Мокрий сніг і дощ можливі на крайньому заході та в Карпатах.

Також місцями очікується туман, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +11, вдень потеплішає до +9...+15 градусів. На крайньому заході України повітря прогріється до показників +2...+7 градусів.

Середа, 1 квітня

У середині тижня в більшості областей пройдуть дощі, в Карпатах із мокрим снігом, тільки в південній половині істотних опадів не передбачається. Така погода пов'язана зі зниженим атмосферним тиском, який і визначає настрої в небесній канцелярії.

Також Кибальчич попереджає, що подекуди можливий туман, а швидкість вітру залишиться такою ж, як і у вівторок.

Стовпчики термометра вночі "стрибатимуть" від +5...+10, а вдень піднімуться до +10...+16 градусів. У західних регіонах похолодає. Там очікується температура від 0 до +5 градусів уночі, а вдень потеплішає до +5...+10.

Четвер, 2 квітня

Вночі в північних і західних областях, вдень також у південній половині та в Криму пройдуть дощі, подекуди значні, а в Карпатах і Прикарпатті можливий мокрий сніг. У центрі та на сході істотних опадів не передбачається.

Вітер вночі залишається змінним, зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень змінить напрямок на північно-східний, а його швидкість збільшиться до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується +2...+7 градусів, удень на заході — від +7 до +12 градусів, на решті території буде +10...+17 градусів.

П'ятниця, 3 квітня

Останній робочий день тижня принесе сильні дощі в південних регіонах, вдень опади поширяться також на центральні та східні регіони. У західній частині місцями невеликий дощ. В окремих пунктах можливий туман.

Вітер очікується північний і північно-східний, 7-12 м/м, а в Одесі та Криму можливі пориви до 15-20 м/с.

На заході температура повітря вночі буде в межах 0...+5 градусів, у решті регіонів — від +6 до +11 градусів. Удень середня температура повітря становитиме +8...+13 градусів.

Субота, 4 квітня

Перший вихідний квітня пройде під впливом малорухомого циклону з півдня і відзначиться невеликими та подекуди помірними дощами. У деяких районах можливий туман. Вітер північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі він буде трохи слабшим — 3-8 м/с.

Повітря вночі прогріється від +2 до +7 градусів, вдень — від +8 до +15 градусів. На сході країни стовпчики термометрів місцями покажуть до +16 градусів.

Неділя, 5 квітня

Останній день тижня принесе невеликі дощі у східні регіони, на решті території очікується переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в західних областях уночі становитиме -2...+3 градуси, на решті території +2...+7 °С. Удень повітря прогріється до +10...+15 градусів.

Нагадаємо, раніше про похолодання попереджала синоптикиня Наталка Діденко.

Також повідомлялося, що створює небезпечні сонячні бурі.