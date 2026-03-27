Що створює небезпечні сонячні бурі: вчені виявили магнітний двигун у надрах Сонця

Це дослідження може допомогти в точнішому прогнозуванні космічної погоди, яка чинить негативний вплив на наші технології.

Вчені підтвердили, що на глибині 200 000 км під видимою поверхнею Сонця знаходиться потужне магнітне динамо, яке відповідає за появу сонячних плям і сприяє виникненню потужних сонячних спалахів і корональних викидів маси, пише Фокус.

Магнітне динамо Землі (механізм, за допомогою якого створюється глобальне магнітне поле) розташоване в зовнішньому ядрі нашої планети, де конвекція розплавленого заліза генерує електричні струми.

Ядро Сонця являє собою ядерну піч із подрібнених атомів, а внутрішні дві третини зірки утворюють радіаційну зону гамма-випромінювання, тому сонячне магнітне поле там не може генеруватися. Натомість уся конвекція відбувається в зовнішній третині Сонця, у конвективній зоні.

Раніше вчені задавалися питанням, чи перебуває магнітне динамо Сонця у вузькому приповерхневому шарі або, можливо, поширюється по всьому конвективному шару. Але найпопулярніша теорія свідчить, що магнітне динамо Сонця генерується на кордоні між нижньою частиною конвективної зони і радіаційною зоною. Ця межа називається тахоклін і вчені виявили прямі докази того, що магнітне динамо Сонця генерується саме там.

Для цього автори дослідження використовували дані багаторічних спостережень за Сонцем космічного апарату Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) і телескопів Національної сонячної обсерваторії США. Вони вимірюють мінливий характер коливань, що поширюються у фотосфері Сонця кожні 45-60 секунд.

Фотосфера — це видима поверхня Сонця, де з'являються сонячні плями (ділянки з холоднішою плазмою і сильнішими магнітними полями) і сонячні спалахи (масштабні викиди випромінювання та енергії).

На коливання впливає структура надр Сонця, яка визначається потоками плазми в конвективному шарі. Температура і рух цих потоків плазми впливають на період і амплітуду коливань, коли вони проходять через потоки плазми, перш ніж прорватися через фотосферу.

Вчені виявили, що потоки плазми всередині Сонця утворюють візерунок у вигляді метелика, який відповідає тому, як змінюється розташування сонячних плям протягом 11-річного циклу магнітної активності Сонця.

Вимірювання показали, що цей візерунок у вигляді метелика виникає з тахокліну, розташованого на глибині 200 000 кілометрів нижче сонячних плям на фотосфері. У тахокліні обертання плазми приводить у рух електричний струм, що генерує магнітне поле.

Краще розуміння того, як генерується магнітне поле Сонця і як воно сприяє створенню сонячних плям і спалахів, а також корональних викидів маси (потоків плазми, викинутих у космос), може допомогти в точнішому прогнозуванні небезпечної космічної погоди. Виверження на Сонці можуть посилати потоки заряджених частинок у бік Землі, що може порушити роботу супутників, систем зв'язку та енергомереж, а також поставити під загрозу життя астронавтів.

