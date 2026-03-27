У Чикаго відбувається щось дивне: роботи виходять з ладу і "руйнують" місто (відео)

Жителі Чикаго продовжують спостерігати, як роботи-кур'єри перетворюються на самонавідні ракети, націлені на нешкідливі скляні конструкції.

У місті Чикаго, США, протягом кількох днів сталося одразу два інциденти: роботи-кур'єри врізалися в скляну автобусну зупинку і розкидали уламки скла тротуаром. Це дуже дивна ситуація, враховуючи, що обидва випадки розділяє всього кілька днів і при цьому роботи належать двом різним компаніям, пише Фокус.

Зіткнення роботів-кур'єрів з автобусними зупинками в Чикаго можна вважати дивним збігом, або ж просто машини ненавидять подібні конструкції. Хоча вони належать двом різним компаніям.

Нещодавно, як уже писав Фокус, робот-кур'єр компанії Serve Robotics, однієї з двох, яким дозволено здійснювати доставку в певних районах Чикаго, врізався в скляну автобусну зупинку і залишив після себе багато осколків скла. З'явилося ще одне відео, що зафіксувало момент аварії.

У компанії Serve Robotics повідомили, що інцидент, який стався, вивчають, щоб внести поліпшення в конструкцію робота.

Нове зіткнення з автобусною зупинкою здійснив робот-кур'єр компанії Coco. На відео видно, як робот працює в створеному ним безладі, а осколки скла розкидані по його верхній частині.

Компанія Coco у своїй заяві наполягає на тому, що це рідкісний, одиничний випадок, і що почалося розслідування причин аварії.

Представники Coco заявили, що це перший випадок зіткнення одного з роботів з подібною конструкцією. Повідомляється, що ці роботи працюють на максимальній швидкості близько 8 кілометрів на годину, і безпека є першочерговим завданням під час проектування таких роботів.

Мешканці Чикаго і так не дуже добре ставляться до подібних роботів і активно обговорюють їхню поведінку в соціальних мережах. Ще більш бурхливе обговорення викликали дві однакові аварії протягом кількох днів, що виглядає дуже дивно.

Ці роботи викликають чимало суперечок серед місцевих жителів з моменту їхньої появи на вулицях Чикаго. Coco запустила свій сервіс у 2024 році, а Serve Robotics — у вересні 2025 року. Багато місцевих жителів вважають роботів перешкодою, яка забирає робочі місця і стежить за районами міста за допомогою камер.

Як уже писав Фокус, у соціальних мережах активно поширюють відео, на якому видно, як маленький хлопчик отримує удар по обличчю від людиноподібного робота в Китаї, який вийшов з-під контролю.

Також Фокус писав про те, що NASA показало найкращі фотографії Сатурна: такою планету з кільцями ще не бачили.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism.