Робот з ШІ вийшов з-під контролю: танцювальне шоу в Китаї закінчилося катастрофою (відео)

Маленький хлопчик дістав удар по обличчю від людиноподібного робота, який вийшов з-під контролю, коли останній виконував танцювальні рухи.

У соціальних мережах активно поширюють відео, на якому видно, як маленький хлопчик отримує удар по обличчю від робота, що вийшов з-під контролю в Китаї. Судячи з усього, це людиноподібний робот G1 від компанії Unitree Robotics, вагою 35 кг, пише Фокус.

Те, що мало стати сімейною танцювальною виставою, закінчилося катастрофою після того, як маленький хлопчик дістав удар по обличчю від людиноподібного робота з ШІ, який вийшов з-під контролю робота. Шокуючі кадри були зняті в провінції Шаньсі, Китай, під час вистави, в якій брали участь людиноподібні роботи, що виконують танцювальні рухи.

На відео видно, як, вочевидь, людиноподібний робот G1 від китайської компанії Unitree Robotics, рухається в бік глядачів, виконуючи розмашисті рухи руками в такт музиці. Коли робот наближається, видно, як маленький хлопчик притискає руки, сподіваючись уникнути удару металевих кінцівок. На жаль, його спроби виявилися марними, оскільки робот влучив хлопчикові прямо в обличчя під час піруетів.

Людиноподібний робот G1 важить 35 кілограмів, має висоту 1,32 метра та оснащений штучним інтелектом. Також контракція суглобів робота надає йому можливість мати більшу рухливість, ніж у середньостатистичної людини. Робот має передову систему сприйняття довкілля, датчики та камери, які мають допомагати йому правильно оцінювати навколишню ситуацію. Це робить G1 одним із найбільш передових і доступних у комерційному плані людиноподібних роботів у світі. Але в цьому випадку щось пішло не так і робот вийшов з ладу. Через що постраждала дитина.

Як показує цей інцидент, людиноподібні роботи все ще не завжди можуть бути надійними і безпечними для людини. Інцидент у провінції Шеньсі привернув величезну увагу в соціальних мережах, сотні шокованих користувачів прокоментували відео.

Один із користувачів написав: "Людиноподібний робот спокійно б'є дитину..., ми ще далекі від їхнього щоденного використання".

Інший користувач додав: "Мама частково винна, адже вона знімала відео замість того, щоб стежити за тим, як робот підходить занадто близько до її дитини".

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail, The Sun.