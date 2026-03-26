Робот с ИИ вышел из-под контроля: танцевальное шоу в Китае закончилось катастрофой (видео)

Маленький мальчик получил удар по лицу от вышедшего из-под контроля человекоподобного робота, катода последний выполнял танцевальные движения.

В социальных сетях активно распространяют видео, на котором видно, как маленький мальчик получает удар по лицу от вышедшего из-под контроля робота в Китае. По всей видимости, это человекоподобный робот G1 от компании Unitree Robotics, весом 35 кг, пишет Фокус.

То, что должно было стать семейным танцевальным представлением, закончилось катастрофой после того, как маленький мальчик получил удар по лицу от человекоподобного робота с ИИ, который вышел из-под контроля робота. Шокирующие кадры были сняты в провинции Шаньси, Китай, во время представления, в котором участвовали человекоподобные роботы, исполняющие танцевальные движения.

На видео видно, как, по всей видимости, человекоподобный робот G1 от китайской компании Unitree Robotics, движется в сторону зрителей, выполняя размашистые движения руками в такт музыке. Когда робот приближается, видно, как маленький мальчик прижимает руки, надеясь избежать удара металлических конечностей. К сожалению, его попытки оказались тщетными, так как робот попал мальчику прямо в лицо во время пируэта.

Человекоподобный робот G1 весит 35 килограммов, имеет высоту 1,32 метра и оснащен искусственным интеллектом. Также контракция суставов робота представляет ему возможность иметь большую подвижность, чем у среднестатистического человека. Робот имеет передовую систему восприятия окружающей среды, датчики и камеры, которые должны помогать ему правильно оценивать окружающую ситуацию. Это делает G1 одним из самых передовых и доступных в коммерческом плане человекоподобных роботов в мире. Но в данном случае что-то пошло не так и робот вышел из строя. Из-за чего пострадал ребенок.

Как показывает этот инцидент, человекоподобные роботы все еще не всегда могут быть надежными и безопасными для человека. Инцидент в провинции Шэньси привлек огромное внимание в социальных сетях, сотни шокированных пользователей прокомментировали видео.

Один из пользователей написал: "Человекоподобный робот спокойно бьет ребенка…, мы еще далеки от их ежедневного использования".

Другой пользователь добавил: "Мама частично виновата, ведь она снимала видео вместо того, чтобы следить за тем, как робот подходит слишком близко к ее ребенку".

При написании материала использованы источники: Daily Mail, The Sun.