Сколько синих кругов на изображении: новая оптическая иллюзия обманывает мозг (фото)

Цвет объекта и наше восприятие его цвета — это две совершенно разные вещи. Это демонстрирует данная оптическая иллюзия.

Новая оптическая иллюзия иллюстрирует, насколько привередливы наши глаза, когда дело доходит до восприятия цветов. Если слишком долго рассматривать эту оптическую иллюзию, то можно усомниться в том, сколько на самом деле синих или фиолетовых кругов. Настоящее решение этой оптической иллюзии может удивить, пишет Фокус.

Хотя все круги на изображении выглядят немного фиолетовыми, технически все они имеют один цвет – синий. Дело в том, что фактический цвет объекта и наше восприятие его цвета — это две совершенно разные вещи.

Длина волны света, поглощаемого или отражаемого поверхностью, может определять ее цвет. Но мозг человека интерпретирует ее цвет только на основе информации, собранной клетками сетчатки глаза, известными как колбочки.

Существует три типа колбочек:

L-колбочки обнаруживают длинные волны света красного цвета;

S-колбочки улавливают короткие волны света синего цвета;

M-колбочки воспринимают средние волны света зеленого и желтого цветов.

Новая оптическая иллюзия иллюстрирует, насколько привередливы наши глаза, когда дело доходит до восприятия цветов

Но колбочки распределены по глазу неравномерно и их количество варьируется. Также L- и M-колбочек примерно в 10 раз больше, чем S-колбочек, в то время как в центре сетчатки, известном как фовеа, S-колбочек гораздо меньше. S-колбочки составляют всего 8–12% от всех колбочек в сетчатке и почти полностью отсутствуют в самом центре фовеа, объясняет Хиннерк Шульц-Хильдебрандт из Гарвардского медицинского центра.

Это означает, что людям распознавать некоторые цвета легче, чем другие. При этом синий цвет является сложным для обнаружения. Особенно сложно интерпретировать холодный цвет, если смотреть на него прямо.

Сложности, продемонстрированные в этой оптической иллюзии, являются примером явления под названием одновременный контраст. Это тенденция мозга изменять восприятие цвета, чтобы он выделялся более четко.

Каждый круг на изображении имеет одинаковый оттенок синего, но фон немного более фиолетовый. Эта разница приводит к тому, что мозг изменяет круг, на который вы смотрите, делая его более фиолетовым, в то время как глаза работают над тем, чтобы он казался менее синим.

В то же время мозг пытается сделать все окружающие круги более синими. Такое сочетание интерпретаций заставляет круги казаться разными по цвету, хотя на самом деле все они имеют один цвет – синий.

При написании материала использованы источники: Popular Science.