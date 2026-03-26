Астрономы обнаружили неизвестное явление в космосе: оно незаметно защищает Луну от радиации

Как выяснили ученые магнитосфера Земли работает намного лучше, чем ожидалось. Новое открытие может быть использовано для повышения безопасности астронавтов на Луне.

Земля обладает сильной магнитосферой, то есть областью влияния ее глобального магнитного поля. Магнитосфера защищает нашу планету и всех живущих на ней от вредного солнечного и космического излучения, а также от космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы, движущиеся почти со скоростью света. Магнитосфера Земли также защищает и Луну, ведь ее орбита находится внутри этой защитной оболочки, хотя спутник Земли все же ее покидает во время движения вокруг нашей планеты. Астрономы выяснили, что магнитосфера Земли работает намного лучше, чем ожидалось. Ученые обнаружили область пониженного излучения от космических лучей вблизи Луны. Это открытие может помочь снизить радиационное облучение астронавтов на Луне, пишет Фокус.

Открытие было сделано с помощью данных китайского посадочного модуля "Чанъэ-4". Новое исследование предполагает, что магнитное поле Земли может оказывать сильное влияние даже за пределами магнитосферы планеты. Это открытие ставит под сомнение устоявшееся предположение о том, что космические лучи примерно однородны по всему пространству между Землей и Луной за пределами защитного магнитного поля нашей планеты. Исследователи обнаружили область пониженного уровня космических лучей возле Луны.

Космические лучи являются одними из самых опасных источников радиации для астронавтов, находящихся за пределами низкой околоземной орбиты. Эти высокоэнергетические частицы могут проникать в космические аппараты и ткани человека, повреждая ДНК и увеличивая риск развития рака.

Астрономы утверждают область низкой активности космических лучей, сформированная магнитосферой Земли, защищает Луну от опасной радиации, даже когда орбита Луны находится вне магнитосферы Земли.

Ученые говорят, что они ожидали, что радиация на поверхности Луны будет постоянной, когда Луна не находится внутри магнитосферы Земли. Но оказалось, что магнитосфера нашей планеты обеспечивает более надежную защиту, чем ожидалось.

Магнитосфера Земли Фото: ESA

Когда взрывы звезд распространяют ударные волны в космос, крошечные частицы, такие как протоны или ядра гелия, получают такую ​​энергию, что движутся почти со скоростью света. Они имеют колоссальную энергию. Это и есть космические лучи.

Луна входит и выходит из магнитосферы Земли в течение своей 27-дневной орбиты. До сих пор ученые предполагали, что радиация на лунной поверхности будет относительно постоянной, пока Луна не находится под защитой магнитосферы Земли. Но новые данные показали 20-процентное снижение уровня радиации на лунной поверхности в утренние часы, или когда орбита Луны проходит в противоположном направлении от магнитосферы Земли.

Расширенная зона влияния магнитного поля Земли обеспечивает дополнительную защиту лунной поверхности. Ученые считают, что лунное утро является лучшим временем для высадок астронавтов на Луне, поскольку в это время снижается уровень радиации.

Ученые считают, что Луна проходит через область пониженного излучения космических лучей, которая, по их мнению, образуется из-за того, что магнитное поле Земли блокирует некоторые высокоэнергетические протоны. Но существование такой области вызывает удивление, ведь даже теории не предполагали, что она есть.

Благодаря новым данным, планировщики пилотируемых миссий на Луну могли бы использовать дополнительные зоны защиты для снижения воздействия радиации на астронавтов.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Live Science, Gizmodo.