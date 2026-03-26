Астрономи виявили невідоме явище в космосі: воно непомітно захищає Місяць від радіації

Як з'ясували вчені магнітосфера Землі працює набагато краще, ніж очікувалося. Нове відкриття може бути використано для підвищення безпеки астронавтів на Місяці.

Земля має сильну магнітосферу, тобто область впливу її глобального магнітного поля. Магнітосфера захищає нашу планету і всіх, хто живе на ній, від шкідливого сонячного і космічного випромінювання, а також від космічних променів, що являють собою високоенергетичні частинки, які рухаються майже зі швидкістю світла. Магнітосфера Землі також захищає і Місяць, адже його орбіта знаходиться всередині цієї захисної оболонки, хоча супутник Землі все ж таки її залишає під час руху навколо нашої планети. Астрономи з'ясували, що магнітосфера Землі працює набагато краще, ніж очікувалося. Вчені виявили область зниженого випромінювання від космічних променів поблизу Місяця. Це відкриття може допомогти знизити радіаційне опромінення астронавтів на Місяці, пише Фокус.

Відкриття було зроблено за допомогою даних китайського посадкового модуля "Чан'е-4". Нове дослідження припускає, що магнітне поле Землі може чинити сильний вплив навіть за межами магнітосфери планети. Це відкриття ставить під сумнів усталене припущення про те, що космічні промені приблизно однорідні по всьому простору між Землею і Місяцем за межами захисного магнітного поля нашої планети. Дослідники виявили область зниженого рівня космічних променів біля Місяця.

Космічні промені є одними з найнебезпечніших джерел радіації для астронавтів, які перебувають за межами низької навколоземної орбіти. Ці високоенергетичні частинки можуть проникати в космічні апарати і тканини людини, пошкоджуючи ДНК і збільшуючи ризик розвитку раку.

Астрономи стверджують, що область низької активності космічних променів, сформована магнітосферою Землі, захищає Місяць від небезпечної радіації, навіть коли орбіта Місяця перебуває поза магнітосферою Землі.

Вчені кажуть, що вони очікували, що радіація на поверхні Місяця буде постійною, коли Місяць не перебуває всередині магнітосфери Землі. Але виявилося, що магнітосфера нашої планети забезпечує більш надійний захист, ніж очікувалося.

Магнітосфера Землі Фото: ESA

Коли вибухи зірок поширюють ударні хвилі в космос, крихітні частинки, такі як протони або ядра гелію, отримують таку енергію, що рухаються майже зі швидкістю світла. Вони мають колосальну енергію. Це і є космічні промені.

Місяць входить і виходить із магнітосфери Землі протягом своєї 27-денної орбіти. Досі вчені припускали, що радіація на місячній поверхні буде відносно постійною, поки Місяць не перебуває під захистом магнітосфери Землі. Але нові дані показали 20-відсоткове зниження рівня радіації на місячній поверхні в ранкові години, або коли орбіта Місяця проходить у протилежному напрямку від магнітосфери Землі.

Розширена зона впливу магнітного поля Землі забезпечує додатковий захист місячної поверхні. Учені вважають, що місячний ранок є найкращим часом для висадок астронавтів на Місяці, оскільки в цей час знижується рівень радіації.

Учені вважають, що Місяць проходить через область зниженого випромінювання космічних променів, яка, на їхню думку, утворюється через те, що магнітне поле Землі блокує деякі високоенергетичні протони. Але існування такої області викликає здивування, адже навіть теорії не припускали, що вона є.

Завдяки новим даним, планувальники пілотованих місій на Місяць могли б використовувати додаткові зони захисту для зниження впливу радіації на астронавтів.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили всередині міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS ядерне паливо.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Live Science, Gizmodo.