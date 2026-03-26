Скільки синіх кіл на зображенні: нова оптична ілюзія обманює мозок (фото)

Колір об'єкта і наше сприйняття його кольору — це дві абсолютно різні речі. Це демонструє ця оптична ілюзія.

Нова оптична ілюзія ілюструє, наскільки вибагливі наші очі, коли справа доходить до сприйняття кольорів. Якщо занадто довго розглядати цю оптичну ілюзію, то можна засумніватися в тому, скільки насправді синіх або фіолетових кіл. Справжнє рішення цієї оптичної ілюзії може здивувати, пише Фокус.

Хоча всі кола на зображенні виглядають трохи фіолетовими, технічно всі вони мають один колір — синій. Річ у тім, що фактичний колір об'єкта і наше сприйняття його кольору — це дві абсолютно різні речі.

Довжина хвилі світла, що поглинається або відбивається поверхнею, може визначати її колір. Але мозок людини інтерпретує її колір тільки на основі інформації, зібраної клітинами сітківки ока, відомими як колбочки.

Існує три типи колбочок:

L-колбочки виявляють довгі хвилі світла червоного кольору;

S-колбочки вловлюють короткі хвилі світла синього кольору;

M-колбочки сприймають середні хвилі світла зеленого і жовтого кольорів.

Нова оптична ілюзія ілюструє, наскільки вибагливі наші очі, коли справа доходить до сприйняття кольорів Фото: Popular Science

Але колбочки розподілені по оку нерівномірно і їхня кількість варіюється. Також L- і M-колібочок приблизно в 10 разів більше, ніж S-колібочок, тоді як у центрі сітківки, відомому як фовеа, S-колібочок набагато менше. S-стовпчики становлять лише 8-12% від усіх колбочок у сітківці та майже повністю відсутні в самому центрі фовеа, пояснює Гіннерк Шульц-Гільдебрандт із Гарвардського медичного центру.

Це означає, що людям розпізнавати деякі кольори легше, ніж інші. При цьому синій колір є складним для виявлення. Особливо складно інтерпретувати холодний колір, якщо дивитися на нього прямо.

Складнощі, продемонстровані в цій оптичній ілюзії, є прикладом явища під назвою одночасний контраст. Це тенденція мозку змінювати сприйняття кольору, щоб він виділявся чіткіше.

Кожне коло на зображенні має однаковий відтінок синього, але тло трохи більш фіолетове. Ця різниця призводить до того, що мозок змінює коло, на яке ви дивитеся, роблячи його більш фіолетовим, у той час як очі працюють над тим, щоб воно здавалося менш синім.

Водночас мозок намагається зробити всі навколишні кола більш синіми. Таке поєднання інтерпретацій змушує кола здаватися різними за кольором, хоча насправді всі вони мають один колір — синій.

Під час написання матеріалу використано джерела: Popular Science.