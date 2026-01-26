Почему Луна кажется больше, когда находится над горизонтом: ответ может удивить (фото)

Луна выглядит огромной, когда находится близко к горизонту. Это называется “лунная иллюзия” и ученые объяснили, почему она возникает.

Когда полная Луна находится чуть выше горизонта, то она кажется имеет очень большой размер. Но в этом положении Луна находится дальше всего от Земли и должна казаться меньше. Так почему же Луна кажется больше, когда находится на горизонте? Об этом пишет Live Science.

Сюзанна Колер, астроном из Американского астрономического общества, говорит, что эта загадка, получившая название "лунная иллюзия", тысячелетиями ставила в тупик наблюдателей за небом и до сих пор ученые до конца не понимают, как это работает.

В далеком прошлом ученые объясняли "лунную иллюзию" увеличением размеров из-за тумана или преломлением света в атмосфере Земли. Но современные фотографии опровергают эту теорию, показывая, что преломление света наоборот делает Луну сплющенной, а не увеличенной.

Барт Боргхейс, нейробиолог из Университета Луисвилла, говорит, что "лунная иллюзия", вероятно, является чем-то, что происходит внутри нашего мозга, когда мы формируем наше восприятие размера.

По словам Колер, ученые предложили много объяснений того, как размер Луны обманывает наш мозг. Одно из объяснений заключается в том, что когда Луна находится ближе к горизонту, она контрастирует с более мелкими объектами, такими как деревья и здания, на поверхности Земли. Но Луна все равно кажется огромной даже на фоне океана, что предполагает наличие большего количества факторов.

Теория, подкрепленная наибольшим количеством доказательств, фокусируется на заблуждениях относительно того, как мы часто используем расстояние для восприятия размера объекта.

По словам Боргейса, восприятие размера является процессом, состоящим из двух этапов. Во-первых, сетчатка глаз фиксирует размер объекта. Во-вторых, мозг оценивает его размер, учитывая воспринимаемое расстояние до объекта. Это принцип визуального восприятия, известный как закон Эммерта.

Этот принцип действует и в случае с Луной, как показывают исследования. Ученые выяснили, что смоделированная Луна показана на краю горизонта, люди воспринимают ее как большую, потому что рельеф местности создает впечатление, что она находится дальше. Когда Луна показана без какого-либо рельефа, где отсутствуют индикаторы, указывающие на визуальное расстояние, иллюзия увеличенной Луны исчезает.

Боргхейс говорит, что это наблюдение неоднократно воспроизводилось в психофизических экспериментах: заполненное пространство воспринимается человеком как более протяженное и длинное, чем пустое пространство.

По словам Колер, поэтому большинство людей воспринимает небо как своего рода сплющенную чашу, хотя технически оно представляет собой полусферу. Это еще один способ понять "лунную иллюзию". При сплющенном небе, когда что-то находится на горизонте, мы думаем, что оно дальше, чем если бы оно было над головой, что обманывает нас, заставляя думать, что объект того же размера кажется больше, когда он находится ниже в небе.

Эта идея похожа на основу иллюзии Понцо, в которой линии одинакового размера кажутся разными по длине.

Иллюзия Понцо Фото: Live Science

Это оптическая иллюзия, впервые продемонстрированная психологом Марио Понцо в 1913 году. Он предположил, что мозг человека определяет размер объекта по его фону. Понцо нарисовал две одинаковых линии на фоне двух сходящихся линий, похожих на железнодорожное полотно. Верхняя линия кажется длиннее, поскольку наш мозг воспринимает сходящиеся линии как перспективу, то есть линии, которые сходятся на расстоянии. Поэтому людям кажется, что верхняя линия расположена дальше, а значит она больше.

