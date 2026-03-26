NASA показало найкращі фото Сатурна: такої планету з кільцями ще не бачили (фото)

Космічні телескопи NASA зробили найбільш деталізовані зображення другої за величиною планети в Сонячній системі.

Спостереження за допомогою двох найпотужніших космічних телескопів NASA, Габбл і Вебб, дали змогу вченим побачити Сатурн і його знамениті кільця з безпрецедентною деталізацією. Нові фото були зроблені у видимому та інфрачервоному світлі. NASA називає ці знімки найповнішими зображеннями Сатурна на сьогодні. Нові дані дали змогу вченим краще зрозуміти, як функціонує атмосфера другої за величиною планети в Сонячній системі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сатурн — це друга за розміром планета в Сонячній системі, яка поступається в цьому плані лише Юпітеру. Газовий гігант, відомий своїми кільцями, що складаються з дрібних шматочків льоду та каміння, є шостою планетою від Сонця.

Відео дня

Тільки після того, як до Сатурна прибув 2004 року космічний апарат "Кассіні", астрономи змогли більше дізнатися про природу величезної планети. Зонд NASA до 2017 року передавав цінні дані на Землю, а потім загинув в атмосфері газового гіганта.

У Сатурна найбільше супутників серед планет Сонячної системи — 285. Водночас одразу 128 супутників було виявлено нещодавно, як уже писав Фокус.

Нові фото, зроблені космічними телескопами Габбл і Вебб, демонструють особливості насиченої атмосфери Сатурна. Зображення Габбла, зроблені у видимому світлі, показують тонкі смуги хмар і колірні варіації, в той час як інфрачервоні дані Вебба показують різні шари атмосфери Сатурна і дали змогу дослідити атмосферні шторми й кільця, що світяться, з разючою деталізацією.

На відміну від телескопа Габбл, який може бачити лише особливості верхніх шарів атмосфери Сатурна, телескоп Вебб дає змогу спостерігати хмари та хімічні речовини на різних глибинах атмосфери газового гіганта.

Сатурн. Знімок телескопа Габбл Фото: solar-system

Завдяки фото телескопа Габбл, зробленому 22 серпня 2024 року, астрономи поліпшили розуміння системи кілець Сатурна і хімічного складу атмосфери планети. На цьому знімку видно кілька супутників Сатурна: Янус, Мімас і Епіметей. Нове зображення розширило можливості вчених щодо відстеження сезонних змін атмосфери Сатурна, а також його атмосферних штормів.

Сатурн. Знімок телескопа Вебб Фото: solar-system

Завдяки світлині телескопа Вебб, зробленій 29 листопада 2024 року, астрономи отримали зображення Сатурна в інфрачервоному світлі, що розкриває деталі атмосфери та кілець планети, які не видно у видимому світлі. На цьому фото кільця Сатурна світяться ще яскравіше, адже частинки водяного льоду відбивають дуже багато сонячного світла.

Спостереження в інфрачервоному діапазоні також дали змогу з безпрецедентною деталізацією вивчити атмосферу Сатурна, показавши виразні смуги хмар. Також учені з'ясували, як коливання температури, вітри та інші чинники можуть спричиняти зміни в атмосфері планети. На цьому знімку також видно кілька супутників: Янус, Діона і Енцелад.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Phys, USA Today.