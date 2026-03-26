NASA показало лучшие фотографии Сатурна: такой планету с кольцами еще не видели (фото)

Космические телескопы NASA сделали наиболее детализированные изображения второй по величине планеты в Солнечной системе.

Наблюдения с помощью двух самых мощных космических телескопов NASA, Хаббл и Уэбб, позволили ученым увидеть Сатурн и его знаменитые кольца с беспрецедентной детализацией. Новые фотографии были сделаны в видимом и инфракрасном свете. NASA называет эти снимки наиболее полными изображениями Сатурна на сегодняшний день. Новые данные позволили ученым лучше понять, как функционирует атмосфера второй по величине планеты в Солнечной системе, пишет Фокус.

Сатурн – это вторая по размеру планета в Солнечной системе, которая уступает в этом плане лишь Юпитеру. Газовый гигант, известный своими кольцами, состоящими из мелких кусочков льда и камней, является шестой планетой от Солнца.

Только после того, как к Сатурну прибыл в 2004 году космический аппарат "Кассини" астрономы смогли больше узнать о природе огромной планеты. Зонд NASA до 2017 года передавал ценные данные на Землю, а затем погиб в атмосфере газового гиганта.

У Сатурна больше всего спутников среди планет Солнечной системы – 285. При этом, сразу 128 спутников были обнаружены недавно, как уже писал Фокус.

Новые фотографии, сделанные космическими телескопами Хаббл и Уэбб демонстрируют особенности насыщенной атмосферы Сатурна. Изображение Хаббла, сделанные в видимом свете, оказывают тонкие полосы облаков и цветовые вариации, в то время как инфракрасные данные Уэбба показывают различные слои атмосферы Сатурна, и позволили исследовать атмосферные штормы и светящиеся кольца с поразительной детализацией.

В отличие от телескопа Хаббл, который может видеть лишь особенности верхних слоев атмосферы Сатурна, телескоп Уэбб позволяет наблюдать облака и химические вещества на разных глубинах атмосферы газового гиганта.

Сатурн. Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Благодаря фотографии телескопа Хаббл, сделанной 22 августа 2024 года астрономы улучшили понимание системы колец Сатурна и химического состава атмосферы планеты. На этом снимке видны несколько спутников Сатурна: Янус, Мимас и Эпиметей. Новое изображение расширило возможности ученых по отслеживанию сезонных изменений атмосферы Сатурна, а также его атмосферных штормов.

Сатурн. Снимок телескопа Уэбб Фото: NASA

Благодаря фотографии телескопа Уэбб, сделанной 29 ноября 2024 года, астрономы получил изображение Сатурна в инфракрасном свете, которое раскрывает детали атмосферы и колец планеты, которое не видно в видимом свете. На этой фотографии кольца Сатурна светятся еще ярче, ведь частицы водяного льда отражают очень много солнечного света.

Наблюдения в инфракрасном диапазоне также позволили с беспрецедентной детализацией изучить атмосферу Сатурна, показав отчетливые полосы облаков. Также ученые выяснили, как колебания температуры, ветры и другие факторы могут вызывать изменения в атмосфере планеты. На этом снимке также видны несколько спутников: Янус, Диона и Энцелад.

При написании материала использованы источники: NASA, Phys, USA Today.