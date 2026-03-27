В Чикаго происходит нечто странное: роботы выходят из строя и "разрушают" город (видео)

Жители Чикаго продолжают наблюдать, как роботы-курьеры превращаются в самонаводящиеся ракеты, нацеленные на безобидные стеклянные конструкции.

В городе Чикаго, США, в течение нескольких дней произошло сразу два инцидента: роботы-курьеры врезались в стеклянную автобусную остановку и разбросали осколки стекла по тротуару. Это очень странная ситуация, учитывая, что оба случая разделяет всего несколько дней и при этом роботы принадлежат двум разным компаниям, пишет Фокус.

Столкновение роботов-курьеров с автобусными остановками в Чикаго можно считать странным совпадением, или же просто машины ненавидят подобные конструкции. Хотя они принадлежат двум разным компаниям.

Недавно, как уже писал Фокус, робот-курьер компании Serve Robotics, одной из двух, которым разрешено осуществлять доставку в определенных районах Чикаго, врезался в стеклянную автобусную остановку и оставил после себя много осколков стекла. Появилось еще одно видео, запечатлевшее момент аварии.

В компании Serve Robotics сообщили, что произошедший инцидент изучается, чтобы внести улучшения в конструкцию робота.

Новое столкновение с автобусной остановкой совершил робот-курьер компании Coco. На видео видно, как робот работает в созданном им беспорядке, а осколки стекла разбросаны по его верхней части.

Компания Coco в своем заявлении настаивает на том, что это редкий, единичный случай, и что началось расследование причин аварии.

Представители Coco заявили, что это первый случай столкновения одного из роботов с подобной конструкцией. Сообщается, что эти роботы работают на максимальной скорости около 8 километров в час, и безопасность является первостепенной задачей при проектировании таких роботов.

Жители Чикаго и так не очень хорошо относятся к подобным роботам и активно обсуждают их поведение в социальных сетях. Еще более бурное обсуждение вызвали две одинаковые аварии в течение нескольких дней, что выглядит очень странно.

Эти роботы вызывают немало споров среди местных жителей с момента их появления на улицах Чикаго. Coco запустила свой сервис в 2024 году, а Serve Robotics — в сентябре 2025 года. Многие местные жители считают роботов помехой, которая отнимает рабочие места и следит за районами города с помощью камер.

При написании материала использованы источники: Futurism.