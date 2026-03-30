Перші весняні грози, дощі та похолодання: синоптик розповів, якою буде погода у квітні

У квітні в Україні очікується переважно нормальна для сезону погода з короткими періодами потепління та похолодання. Разом із тим, кількість опадів буде більшою, ніж у березні, і прогнозується до 80–130% від кліматичної норми.

Як повідомляє видання "Телеграф", посилаючись на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, перша декада місяця буде теплою: у більшості регіонів температура підніметься на 1–4 градусів вище норми, а на заході країни прогнозують прохолодніші умови. Через проходження атмосферних фронтів очікуються часті дощі, тумани та перші весняні грози.

Перший тиждень квітня принесе значну кількість опадів по всій території України. Причиною стане переважання нижчого атмосферного тиску та періодичне проходження фронтів із півдня та сходу. Локально можливі грози, а через підвищену вологість та слабкий вітер спостерігатимуться короткочасні тумани.

Відео дня

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 року за даними чисельної моделі CFS Фото: Телеграф

У другій декаді місяця синоптик прогнозує надходження холодних повітряних мас з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі стовпчик термометра опускатиметься близько до 0 градусів, вдень прогнозується +8…+13 градусів, дещо тепліше на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода з короткочасними дощами, грозами та поривчастим вітром.

Загалом середньомісячна температура очікується близькою до кліматичної норми, місцями на 1–3 градусів вищою. Опадів у квітні буде більше, ніж у березні, — до 80–130% від норми, зазначає Ігор Кібальчич.

Погода в Україні 31 березня — що прогнозують синоптики

Натомість наприкінці першого весняного місяця, 31 березня, в Україні очікується хмарна погода з місцевими невеликими дощами. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, південно-східний вітер переважатиме на більшій частині країни зі швидкістю 5–10 м/с, у західних областях напрямок вітру зміниться на північно-західний.

Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 11–16 градусів, на північному сході подекуди до 19 градусів. В Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом; температура тут вночі та вдень буде на рівні 0–5 градусів тепла.

Погода в Україні 31 березня Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 31 березня — прогноз

У Київській області та в столиці очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вітер буде переважно південно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Вночі температура по області становитиме 5–10 градусів, вдень підніметься до 11–16 градусів. У самому Києві вночі очікується 7–9 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 13–15 градусів.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв: незважаючи на теплу і сонячну погоду в останні дні березня, початок квітня буде нестабільним. За прогнозом синоптика, збільшаться опади та місцями очікується короткочасне похолодання через вплив циклону та атмосферних фронтів.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що попри теплу і суху погоду в Україні, наприкінці березня очікується відчутне похолодання. Воно змінить нинішні весняні температури, особливо на початку квітня, і принесе більш прохолодні умови по всій країні.