Після сонячних днів Україну чекає похолодання: Діденко розповіла, коли зміниться погода

В Україні найближчими днями збережеться тепла та переважно суха погода, однак уже наприкінці березня очікується відчутне зниження температури. Синоптики попереджають, що нинішнє потепління є тимчасовим і зміниться більш прохолодними умовами на межі березня та квітня.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, 24 березня в Україні утримається комфортна весняна температура. У денні години повітря прогріватиметься до +12…+16 градусів, тоді як у східних і південно-східних регіонах буде свіжіше — від +6 до +11 градусів.

За її словами, погоду на більшій частині території визначатиме антициклон, тому істотних опадів не передбачається. Невеликі дощі можливі лише місцями у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму.

Погода в Києві 24 березня — прогноз

У Києві в цей день очікується суха, сонячна та тепла погода з температурою повітря близько +12…+14 градусів.

Водночас синоптикиня звернула увагу, що тепла погода не затримається надовго. Уже наприкінці березня та на початку квітня в Україні прогнозують похолодання, яке змінить нинішні весняні температури.

Відео дня

"Надалі в Україні переважатиме тепла погода. А найближче похолодання очікується наприкінці березня — на початку квітня. Тому сьогодні всі виходимо на сонечко і прогулянками на свіжому повітрі, хай навіть невеличкими, відзначаємо Всесвітній день метеоролога", — написала Діденко.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі уточнили, що 24 березня по країні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не буде, однак на південному сході місцями можливий невеликий дощ. Вітер прогнозується північно-східного напрямку, у західних областях — північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні 24 березня Фото: Укргідрометцентр

У нічні години температура повітря коливатиметься від +3 до -2 градусів, на півдні — від +1 до +6 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +11…+16 градусів, а на Закарпатті та в Одеській області — до +19. У Карпатах вночі очікується від 0 до -5 градусів, вдень — від +4 до +9 градусів.

Напередодні Наталка Діденко попереджала про похолодання, яке охопило Україну 19 березня. У цей день утримувалася прохолодна та волога погода з нічними заморозками і незначним потеплінням удень. У більшості регіонів спостерігалися опади, подекуди з мокрим снігом, а через підвищену вологість і туман погіршувалася видимість на дорогах.

Також Фокус писав, що попри поступове потепління та переважно суху погоду наприкінці березня, найближчими днями в Україні ще зберігатиметься вплив прохолодної повітряної маси з нічними заморозками. Синоптики застерігають, що така нестійкість свідчить про ймовірні нові хвилі похолодання, адже довгострокові прогнози залишаються лише орієнтовними і можуть змінюватися.