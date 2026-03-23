После солнечных дней Украину ждет похолодание: Диденко рассказала, когда изменится погода

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая и преимущественно сухая погода, однако уже в конце марта ожидается ощутимое снижение температуры. Синоптики предупреждают, что нынешнее потепление является временным и сменится более прохладными условиями на рубеже марта и апреля.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, 24 марта в Украине сохранится комфортная весенняя температура. В дневные часы воздух будет прогреваться до +12...+16 градусов, тогда как в восточных и юго-восточных регионах будет свежее — от +6 до +11 градусов.

По ее словам, погоду на большей части территории будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Небольшие дожди возможны лишь местами в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Погода в Киеве 24 марта — прогноз

В Киеве в этот день ожидается сухая, солнечная и теплая погода с температурой воздуха около +12...+14 градусов.

В то же время синоптик обратила внимание, что теплая погода не задержится надолго. Уже в конце марта и в начале апреля в Украине прогнозируют похолодание, которое изменит нынешние весенние температуры.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. А ближайшее похолодание ожидается в конце марта — начале апреля. Поэтому сегодня все выходим на солнышко и прогулками на свежем воздухе, пусть даже небольшими, отмечаем Всемирный день метеоролога", — написала Диденко.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре уточнили, что 24 марта по стране ожидается переменная облачность. В большинстве регионов осадков не будет, однако на юго-востоке местами возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-восточного направления, в западных областях — северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 24 марта Фото: Укргидрометцентр

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +3 до -2 градусов, на юге — от +1 до +6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +11...+16 градусов, а на Закарпатье и в Одесской области — до +19. В Карпатах ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

Накануне Наталка Диденко предупреждала о похолодании, которое охватило Украину 19 марта. В этот день удерживалась прохладная и влажная погода с ночными заморозками и незначительным потеплением днем. В большинстве регионов наблюдались осадки, местами с мокрым снегом, а из-за повышенной влажности и тумана ухудшалась видимость на дорогах.

Также Фокус писал, что несмотря на постепенное потепление и преимущественно сухую погоду в конце марта, в ближайшие дни в Украине еще будет сохраняться влияние прохладной воздушной массы с ночными заморозками. Синоптики предостерегают, что такая неустойчивость свидетельствует о вероятных новых волнах похолодания, ведь долгосрочные прогнозы остаются лишь ориентировочными и могут меняться.