Мокрий сніг і сильний вітер: в Україну йде похолодання
У вівторок, 7 квітня, більша частина України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту, який почне перетинати територію країни вже сьогодні і принесе із собою опади та зниження температури повітря.
Особливо перепади температури відчують на собі метеозалежні люди, пише відома українська синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 7 квітня
Холодна повітряна маса, яка йде в Україну, спровокує зниження денної температури повітря до +6...+9 градусів.
У східних і південних областях буде тепліше, від +9 до +13 градусів тепла, проте в середу похолодання пошириться і на ці регіони.
У вівторок переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу, попереджає Діденко.
Вночі на заході, півночі та подекуди в центральних областях України можливі заморозки.
Погіршення погоди супроводжуватиметься і сильним північно-західним вітром. Місцями його пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
Погода в Києві 7 квітня
У столиці у вівторок очікується похолодання до +7...+9 градусів, місцями дощ. Крім того, у столиці очікується сильний північно-західний вітер.
Холодна погода в Україні протримається не менше тижня. Потепління орієнтовно очікується з 14-15 квітня.
Нагадаємо, перед Великоднем в Україні можливі заморозки.
Також повідомлялося, що на початку квітня на Україну очікує багато опадів через низький атмосферний тиск і проходження фронтів із півдня та сходу. Зокрема, подекуди можливі грози та короткочасні тумани через високу вологість і слабкий вітер.