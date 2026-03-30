Европу засыпало снегом: дойдет ли циклон до Украины (видео)

На юге Европы и в центральной ее части в течение недели было сообщено о неблагоприятных погодных условиях. Сейчас там наблюдаются сложные погодные условия из-за активного циклона и холодного фронта, который принес сильные дожди и снегопады.

Так, в Швейцарских Альпах на днях выпало до 60-100 см снега на высотах более 1 000 м, тогда как на высотах более 600 м — 20-40 см. Об этом говорится в материале The Guardian.

В Хорватии прогнозируется снег 15-50 см, а также сильные метели. Сейчас в международном аэропорту Риека было зафиксировано максимальную скорость ветра 112 км/ч. В то же время по прогнозам пиковые порывы ветра могут достигать 160 км/ч.

В сети также публикуют видео из заснеженных регионов Европы. На них видно, что снег засыпает автомобили почти полностью.

Может ли циклон достичь Украины

По сообщению Украинского гидрометцентра, в период 31-марта — 2 апреля неустойчивую погоду будет обусловливать циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Его центр 31 марта будет перемещаться из Крыма в северном направлении, в дальнейшем будет отходить на северо-восток.

Ожидается, что в последующие дни пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

На высотах относительно теплая воздушная масса с юга постепенно будет сменяться прохладной с северных направлений, что наиболее ощутимо будет в западных областях. Температура ночью 3-10° тепла, днем 11-19°, в западных областях 5-10° тепла.

Ранее Фокус объяснял, что несмотря на то, что в последние дни марта погода радует солнцем и теплом, начало апреля прогнозируется нестабильным. Ухудшение погодных условий в первые дни второго месяца весны будет обусловлено развитием действия циклона.

