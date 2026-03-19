"Настоящая зимняя сказка": в Буковеле выпал снег, температура упала до -8 (видео)

В Буковеле 19 марта выпал снег — курорт превратился в "настоящую зимнюю сказку".

В то же время в ГСЧС предупреждают об опасности на горах. Видео с заснеженными горами публикуют в соцсетях, сообщил Telegram-канал "Труха Украина".

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван — "настоящая зимняя сказка с характером: облачно, снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает в белой дымке".

Температура в горах снизилась до -8, а скорость ветра достигает 12 метров в секунду.

"Горы сейчас не о прогулках — они об уважении и осторожности. Берегите себя и ответственно планируйте отдых", — отметили в ГСЧС.

В то же время на 17-18 марта в ГСЧС предупреждали об умеренной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области.

Відео дня

При этом температура упала по всей стране — на западе и на севере Украины ночью 19 марта столбики термометров, по прогнозу Украинского гидрометцентра, опускались до 0 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 19 марта сохранится прохладная и влажная погода с ночными заморозками и сдержанным повышением температуры днем. Во многих регионах ожидаются осадки, местами — с мокрым снегом, а из-за тумана и влажности воздуха видимость на дорогах может усложняться.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что после непродолжительного весеннего тепла в Украине ожидается ощутимое похолодание, ведь зима пока не спешит окончательно отступать. По ее словам, снижение температуры коснется прежде всего востока и части центральных областей, однако этот период будет кратковременным.

В конце февраля синоптик также предупреждала, что несмотря на приближение календарной весны, украинцам еще придется пережить несколько холодных ночей с минусовыми температурами. В то же время она отмечала, что под влиянием антициклона в Украине будет преобладать сухая погода, иногда с прояснениями, без существенных осадков.