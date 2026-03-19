"Справжня зимова казка": у Буковелі випав сніг, температура впала до -8 (відео)

У Буковелі 19 березня випав сніг — курорт перетворився на "справжню зимову казку".

Водночас у ДСНС попереджають про небезпеку на горах. Відео з засніженими горами публікують у соцмережах, повідомив Telegram-канал "Труха Україна".

У той же час у ДСНС повідомили, що станом ранок 19 березня на горі Піп Іван — "справжня зимова казка з характером: хмарно, сніг засипає схили, а видимість майже зникає у білому серпанку".

Температура у горах знизилася до -8, а швидкість вітру сягає 12 метрів на секунду.

"Гори зараз не про прогулянки — вони про повагу і обережність. Бережіть себе та відповідально плануйте відпочинок", — зазначили в ДСНС.

Водночас на 17-18 березня у ДСНС попереджали про помiрну снiголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської області.

Відео дня

При цьому температура впала по всій країні — на заході та на півночі України вночі 19 березня стовпчики термометрів, за прогнозом Українського гідрометцентру, опускалися до 0 градусів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 19 березня збережеться прохолодна та волога погода з нічними заморозками і стриманим підвищенням температури вдень. У багатьох регіонах очікуються опади, місцями — із мокрим снігом, а через туман і вологість повітря видимість на дорогах може ускладнюватися.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що після нетривалого весняного тепла в Україні очікується відчутне похолодання, адже зима поки не поспішає остаточно відступати. За її словами, зниження температури торкнеться насамперед сходу та частини центральних областей, однак цей період буде короткочасним.

Наприкінці лютого синоптикиня також попереджала, що попри наближення календарної весни, українцям ще доведеться пережити кілька холодних ночей із мінусовими температурами. Водночас вона зазначала, що під впливом антициклону в Україні переважатиме суха погода, інколи з проясненнями, без істотних опадів.