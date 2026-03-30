Європу засипало снігом: чи дійде циклон до України (відео)

На півдні Європи та в центральній її частині впродовж тижня було повідомлено про несприятливі погодні умови. Наразі там спостерігаються складні погодні умови через активний циклон і холодний фронт, який приніс сильні дощі та снігопади.

Так, у Швейцарських Альпах днями випало до 60–100 см снігу на висотах понад 1 000 м, тоді як на висотах понад 600 м — 20–40 см. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

У Хорватії прогнозується сніг 15-50 см, а також сильні хуртовини. Наразі у міжнародному аеропорті Рієка було зафіксовано максимальну швидкість вітру 112 км/год. Водночас за прогнозами пікові пориви вітру можуть досягати 160 км/год.

У мережі також публікують відео з засніжених регіонів Європи. На них видно, що сніг засипає автомобілі майже повністю.

Чи може циклон досягнути України

За повідомленням Українського гідрометцентру, у період 31-березня — 2 квітня нестійку погоду зумовлюватиме циклон і пов’язані з ним атмосферні фронти. Його центр 31 березня переміщуватиметься з Криму в північному напрямку, надалі відходитиме на північний схід.

Відео дня

Очікується, що в наступні дні пройдуть помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

На висотах відносно тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолодною з північних напрямків, що найвідчутніше буде в західних областях. Температура вночі 3-10° тепла, вдень 11-19°, у західних областях 5-10° тепла.

