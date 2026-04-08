Сніг, дощ і град: що коїться з погодою в Києві та інших регіонах України (відео)

Похолодання та опади, аж до снігу, які напередодні обіцяли синоптики, дісталися Києва 8 квітня.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри зі столиці, яку припорошило снігом.

Погода в місті змінюється дуже різко: від дощу до мокрого снігу, а також очевидці повідомляють про град.

Така погода зумовлена холодними атмосферними фронтами від циклону, які принесли до столиці арктичне повітря з північних широт. Тож температура в Києві та області різко знизилася, а найхолодніший день тижня очікується вже завтра, повідомляє "Київ24".

Окрім Києва, сніг також випав у західних областях. Зокрема, люди публікують кадри з Яремче Івано-Франківської області, де всі дерева та дахи будинків вкриті засипало снігом. Така ж ситуація в Микуличах і Надвірній.

Сніг також фіксують у Тернополі та інших регіонах.

Зазначимо, що, починаючи з 7 квітня, за прогнозами, прийде різке похолодання з мокрим снігом і заморозками.

У деяких областях синоптики попереджають про те, що температура повітря вночі опускатиметься до -3°C, а в багатьох регіонах прогнозують дощі з мокрим снігом, поривчастий вітер до 15-20 м/с, що спричинить тимчасове погіршення погодних умов.

За прогнозом Наталії Діденко, потепління прийде в Україну орієнтовно з 14 квітня.

Наприкінці березня сильні снігопади накрили Європу. Так, у Швейцарських Альпах днями випало до 60-100 см снігу на висотах понад 1 000 м, тоді як на висотах понад 600 м — 20-40 см.

У мережі публікували відео із засніжених регіонів Європи. На них було видно, що сніг засипав автомобілі майже повністю.

Нагадаємо, перед Великоднем в Україні можливі заморозки.

Також повідомлялося, що на початку квітня на Україну очікує багато опадів через низький атмосферний тиск і проходження фронтів із півдня та сходу. Зокрема, подекуди можливі грози та короткочасні тумани через високу вологість і слабкий вітер.