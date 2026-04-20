В конце апреля ожидаются заморозки и снег: какой будет погода в течение недели, — синоптики

В Украину в конце апреля возвращается холодная погода — в некоторых регионах возможен даже мокрый снег. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках, которые могут навредить растениям.

Об этом сообщает платформа для визуализации погоды Ventusky. По ее данным, уже в конце недели зимние осадки могут появиться не только в Карпатах, но и в нескольких других областях. При этом температура резко снизится — днем местами она составит лишь от -1 градуса до +1 градуса.

В конце апреля в Украине ожидаются заморозки и снег в конце апреля Фото: Скриншот

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре дополнительно предупреждают об опасных погодных явлениях. Так, в ночь на 21 апреля в северных областях, а также в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской ожидаются заморозки в воздухе до 0-3 градуса. Более того, из-за резкого изменения погодных условий синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В общем, в ночь на 22 апреля заморозки распространятся уже на большинство территории Украины. В то же время в южных и западных регионах, в частности в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, возможны заморозки на поверхности почвы до 0-5 градусов. В целом, такие погодные условия могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья.

Погода в Украине с 21 по 24 апреля — что прогнозируют синоптики

Что касается прогноза на неделю, с 21 по 24 апреля, то погода будет нестабильной. В ближайшие дни на нее будет влиять циклон, который будет двигаться из Карпат в сторону Азовского моря. Из-за этого в большинстве регионов пройдут дожди: ночью — почти по всей стране, днем — на западе, юге и юго-востоке.

В среду ожидается короткое прояснение — осадков станет меньше, но сохранится прохлада. А уже в четверг и пятницу снова вернутся дожди и усилится ветер из-за новых атмосферных фронтов.

Температура в эти дни будет колебаться: ночью +1...+6 градусов, но местами возможны заморозки, днем — в пределах +7...+14 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах и на северо-востоке, тогда как теплее — на юге и юго-востоке. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что после длительного периода похолодания теплая погода вернулась в Украину только 15 апреля. Улучшение погодных условий тогда было связано с влиянием финского антициклона Quirin, который принес более стабильные и теплые воздушные массы на территорию страны.

В то же время еще 8 апреля в Киеве наблюдались резкие и неустойчивые погодные условия. Столицу тогда накрывали осадки в виде мокрого снега и града. В течение суток погода менялась довольно быстро — от дождя до снежных осадков, сопровождавшихся порывами холодного ветра.