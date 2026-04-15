Небольшой дождь и тепло: Диденко рассказала о погоде в Украине на 16 апреля

В Украине 16 апреля будет достаточно теплая погода. В то же время в части регионов могут быть незначительные осадки.

Температура воздуха будет подниматься до +19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сейчас вообще красота — и жары нет, и днем не холодно, а спать ночью приятно свежо. Максимальная температура воздуха в течение дня +12+19 градусов", — пишет она.

На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей погода будет сухой и солнечной.

В то же время на западе, севере и в Винницкой области пройдут небольшие дожди. Дожди ожидаются и в Киеве. Воздух в столице прогреется до +16, +17 градусов.

"Наслаждаемся этим роскошным апрельским атмосферным сокровищем, ласковым теплом и надеждой на лучшее человеческое и Божье!" — посоветовала Диденко.

Відео дня

Прогноз Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, погода ночью будет подниматься до +3+8, а днем — до +14+19 градусов тепла.

"Погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления, только на западные и северные области будет влиять атмосферный фронт, поэтому там ожидаем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что Украина будет располагаться в гребне финского антициклона Quirin. Он принесет сухую и солнечную погоду.

Ранее мы также информировали, что западные области Украины накрыла непогода с градом и сильным ветром, которая сопровождалась резким похолоданием. Синоптики предупреждали о дальнейшем снижении температуры и распространении нестабильных погодных условий.