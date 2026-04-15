Небольшой дождь и тепло: Диденко рассказала о погоде в Украине на 16 апреля
В Украине 16 апреля будет достаточно теплая погода. В то же время в части регионов могут быть незначительные осадки.
Температура воздуха будет подниматься до +19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Сейчас вообще красота — и жары нет, и днем не холодно, а спать ночью приятно свежо. Максимальная температура воздуха в течение дня +12+19 градусов", — пишет она.
На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей погода будет сухой и солнечной.
В то же время на западе, севере и в Винницкой области пройдут небольшие дожди. Дожди ожидаются и в Киеве. Воздух в столице прогреется до +16, +17 градусов.
"Наслаждаемся этим роскошным апрельским атмосферным сокровищем, ласковым теплом и надеждой на лучшее человеческое и Божье!" — посоветовала Диденко.
Прогноз Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, погода ночью будет подниматься до +3+8, а днем — до +14+19 градусов тепла.
"Погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления, только на западные и северные области будет влиять атмосферный фронт, поэтому там ожидаем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с", — отметили в Укргидрометцентре.
