Финский антициклон Quirin принесет потепление: Диденко рассказала, какой будет погода завтра

15 апреля в Украине ожидается потепление — температура воздуха в течение дня поднимется до +17. Также в среду будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что завтра Украина будет располагаться в гребне финского антициклона Quirin. Он принесет сухую и солнечную погоду. В то же время на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине может быть небольшой дождь.

антициклон Квирин Фото: Наталка Діденко

Ночью температура будет достаточно низкой — +1+5 градусов. А вот в течение дня 15-го апреля температура станет выше — +12+17 градусов, тогда как на северо-востоке будет более свежий воздух — +9+12 градусов.

Ветер в Украине будет северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо. Лучше пальто расстегнуть, шарфик запихнуть в сумку, если припечет. В темных очках и с куском кулича в руке будете выглядеть загадочно и не замерзнете)" — отметила Диденко.

В Киеве 15-го апреля ожидается сухая погода с холодноватой ночью, +3+5 градусов, и теплым днем, до +15 градусов. Ветер в столице завтра северо-западный, до обеда порывистый, во второй половине дня притихнет.

Прогноз Укргидрометеоцентра

В Укргидрометеоцентре сообщили, что отсутствие осадков в большинстве областей будет обусловлено полем высокого давления. Также днем ожидается небольшой дождь в Карпатах.

Температура ночью +1+6, в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока, заморозки на поверхности почвы 0+3; днем +13+18, на востоке и северо-востоке страны +9+14.

Прогноз Укргидрометеоцентра Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала дожди на Пасху в большинстве регионов Украины, кроме юга и части востока. Температура воздуха при этом постепенно будет повышаться, в частности до +8...+12°, а на востоке — до +14°.

Ранее мы также информировали, что западные области Украины накрыла непогода с градом и сильным ветром, которая сопровождалась резким похолоданием. Синоптики предупреждали о дальнейшем снижении температуры и распространении нестабильных погодных условий.