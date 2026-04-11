Погода на Пасху: Диденко рассказала, где пройдут дожди и когда в Украину вернется тепло

Пасха в Украине в этом году пройдет с дождливой погодой, однако температурный фон станет несколько выше. В большинстве регионов ожидаются осадки, однако на юге и части востока страны сохранится более сухая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram, в воскресенье температура воздуха в Украине повысится по сравнению с предыдущим днем: если сегодня днем ожидается +4...+9 градусов, то завтра показатели составят преимущественно +8...+12 градусов, а на востоке воздух прогреется до +14 градусов.

Осадки не затронут Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также часть Днепропетровской и Донецкой областей. В то же время в большинстве других регионов прогнозируются дожди различной интенсивности, поэтому жителям стоит иметь при себе зонты.

Погода в Украине 12 апреля

Погода в Киеве на Пасху — прогноз

В Киеве на Пасху также ожидается неустойчивая погода: дожди вероятны преимущественно во второй половине дня, после обеда осадки могут усилиться. Температура ночью составит +1...+3 градуса, а в условиях прояснений возможны заморозки до 0...-2 градусов. В дневное время в столице прогнозируется около +8...+9 градусов.

Синоптик отмечает, что несмотря на не слишком комфортные погодные условия, потепление в Украине ожидается уже с начала следующей недели.

"Как видите, Пасха не обещает слишком комфортной погоды. Но я каждый раз, как выхожу на улицу и слышу, что не минус 5 или минус 15, и что нет гололеда, и что светит солнечным желтым цветом форзиция, и что слово "апрель" — таки от цвета на деревьях, перестаю грустить и думаю — как мне приятно, что так много уделяют внимания погоде)) Потепление в Украине — уже с понедельника", — пишет специалист.

Погода в Украине с 11 по 15 апреля — что ожидать

Более того, в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что 11-15 апреля на Киевщине и в Киеве погода разделится на два выразительных этапа. Начало периода, с 11 по 13 апреля, будет прохладным и довольно дискомфортным: в ночные часы возможны заморозки, в столице температура будет опускаться до 0...-2 градуса, а в области — до 0...-3 градуса. Время от времени будут проходить небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, а в ночь на 11 апреля местами возможен мокрый снег.

Погода в Украине с 11 по 15 апреля

Зато во второй половине периода, 14-15 апреля, синоптическая ситуация изменится на более благоприятную: осадки прекратятся, а ночные заморозки отойдут. Температура ночью повысится до +1...+6 градусов, днем — до +11...+16 градусов. Также ожидается постепенное прояснение неба, рост атмосферного давления и сохранение повышенной влажности воздуха.

До этого Фокус писал, что на выходные с 11 по 12 апреля будет удерживаться достаточно прохладная погода, однако на следующей неделе стоит ожидать потепления по всей стране.

В частности, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, после Пасхи, с 14-15 апреля в Украине ожидается потепление.