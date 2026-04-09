10 апреля ожидается мокрый снег: какой будет погода на Пасху по прогнозу Диденко

Завтра, 10 апреля, в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются заморозки, дождь и мокрый снег. Заметное потепление прогнозируется лишь после 12 апреля, а наиболее ощутимое оно ожидается с 14-15 числа.

Как написала на своей странице в Telegram синоптик Наталья Диденко, ночью 10 апреля температура воздуха в большинстве регионов опустится до +1...+6 градусов, местами возможны заморозки 0...-3 градуса. Днем температура поднимется максимум до +3...+7 градусов, в южных и юго-восточных областях — до +7...+11 градусов. Ветер северный и северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами.

По ее прогнозу, осадки ожидаются преимущественно на севере, в центре и на Харьковщине — дождь с мокрым снегом. В южных регионах, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях пройдет дождь, а на западе страны существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве 10 апреля — прогноз

В Киеве в пятницу прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ночью температура составит +1...+3 градуса, в окрестностях возможны заморозки 0...-3 градуса, днем воздух прогреется до примерно +5 градусов.

Потепление в апреле — какой будет погода на Пасху

Суббота, 11 апреля, пройдет без существенных изменений в погоде. Зато на Пасху, 12 апреля, в Украине преимущественно периодически будут идти дожди с прояснениями. Ночью температура составит +2...+5 градусов, возможны заморозки, днем ожидается +7...+11 градусов, на Левобережье — +8...+14 градусов. И все же потепление станет более ощутимым с 14-15 апреля.

Стоит отметить, что по данным "РБК-Украина", 9 апреля на Прикарпатье снова выпал снег. В частности, заморозки и осадки были заметны в Ивано-Франковской области. Кроме того, снег пошел и на высокогорном курорте Драгобрат и в селе Розтока Мукачевского района. А еще осадки наблюдались на севере страны, в Семеновке на Черниговской области.

В своей публикации Наталка Диденко добавляет, что несмотря на временную стужу и локальные неудобства, весна обязательно наступит.

"Не печальтесь из-за холодов, из-за отключения света, из-за чего-то, что пока не осуществилось. Смотрите на весну — что бы ни происходило, она приходит всегда. И тепло будет, и свет появится, и наши мечты обязательно осуществятся. И главная осуществится", — говорится в ее заметке.

Напомним, что вчера, 8 апреля в Киеве наблюдалась резкая смена погоды: город накрыли осадки — от дождя до мокрого снега, а очевидцы сообщали даже о граде. Такие погодные колебания были вызваны прохождением холодных атмосферных фронтов от циклона, который принес в столицу арктический воздух из северных широт.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что во второй декаде апреля в Украину придет сильное похолодание, однако в конце месяца вернется комфортная весенняя погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.