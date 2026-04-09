10 квітня очікується мокрий сніг: якою буде погода на Великдень за прогнозом Діденко

Завтра, 10 квітня, в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються заморозки, дощ та мокрий сніг. Помітне потепління прогнозується лише після 12 квітня, а найбільш відчутне воно очікується з 14–15 числа.

Як написала на своїй сторінці в Telegram синоптикиня Наталка Діденко, уночі 10 квітня температура повітря в більшості регіонів опуститься до +1…+6 градусів, місцями можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень температура підніметься максимум до +3…+7 градусів, у південних та південно-східних областях – до +7…+11 градусів. Вітер північний та північно-західний, помірний, часом із сильними поривами.

За її прогнозом, опади очікуються переважно на півночі, у центрі та на Харківщині – дощ із мокрим снігом. У південних регіонах, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях пройде дощ, а на заході країни істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві 10 квітня — прогноз

У Києві в п’ятницю прогнозують дощ із мокрим снігом. Вночі температура складатиме +1…+3 градуси, на околицях можливі заморозки 0…-3 градуси, вдень повітря прогріється до приблизно +5 градусів.

Потепління у квітні — якою буде погода на Великдень

Субота, 11 квітня, пройде без суттєвих змін у погоді. Натомість, на Великдень, 12 квітня, в Україні переважно періодично йтимуть дощі з проясненнями. Вночі температура складе +2…+5 градусів, можливі заморозки, вдень очікується +7…+11 градусів, на Лівобережжі – +8…+14 градусів. Та все ж отепління стане більш відчутним із 14-15 квітня.

Варто зазначити, що за даними "РБК-Україна", 9 квітня на Прикарпатті знову випав сніг. Зокрема, заморозки та опади були помітні у Івано-Франківщині. Крім того, сніг пішов і на високогірному курорті Драгобрат та в селі Розтока Мукачівського району. А ще опади спостерігалися на півночі країни, у Семенівці на Чернігівщині.

У своїй публікаці Наталка Діденко додає, що незважаючи на тимчасову холоднечу та локальні незручності, весна обов’язково настане.

"Не журіться через холоднечу, через вимкнення світла, через щось, що поки не здійснилося. Дивіться на весну — хоч би що відбувалося, вона приходить завжди. І тепло буде, і світло з`явиться, і наші мрії обов`язково здійсняться. І головна здійсниться", — йдеться в її дописі.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня в Києві спостерігалася різка зміна погоди: місто накрили опади – від дощу до мокрого снігу, а очевидці повідомляли навіть про град. Такі погодні коливання були спричинені проходженням холодних атмосферних фронтів від циклону, що приніс до столиці арктичне повітря з північних широт.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що у другій декаді квітня в Україну прийде сильне похолодання, однак наприкінці місяця повернеться комфортна весняна погода з короткочасними дощами, грозами та поривчастим вітром.