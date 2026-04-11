Погода на Великдень: Діденко розповіла, де пройдуть дощі та коли в Україну повернеться тепло

Великдень в Україні цього року пройде з дощовою погодою, однак температурний фон стане дещо вищим. У більшості регіонів очікуються опади, проте на півдні та частині сходу країни збережеться сухіша погода.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Telegram, у неділю температура повітря в Україні підвищиться порівняно з попереднім днем: якщо сьогодні вдень очікується +4…+9 градусів, то завтра показники становитимуть переважно +8…+12 градусів, а на сході повітря прогріється до +14 градусів.

Опади не зачеплять Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області, а також частину Дніпропетровщини й Донеччини. Водночас у більшості інших регіонів прогнозуються дощі різної інтенсивності, тож мешканцям варто мати при собі парасолі.

Погода в Україні 12 квітня Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві на Великдень — прогноз

У Києві на Великдень також очікується нестійка погода: дощі ймовірні переважно у другій половині дня, після обіду опади можуть посилитися. Температура вночі становитиме +1…+3 градуси, а за умов прояснень можливі заморозки до 0…-2 градусів. У денний час у столиці прогнозується близько +8…+9 градусів.

Синоптикиня зауважує, що попри не надто комфортні погодні умови, потепління в Україні очікується вже з початку наступного тижня.

"Як бачите, Паска не обіцяє надто комфортної погоди. Але я щоразу, як виходжу на вулицю і чую, що не мінус 5 чи мінус 15, і що нема ожеледиці, і що світить сонячним жовтим кольором форзиція, і що слово "квітень" — таки від квіту на деревах, перестаю сумувати і думаю — як мені приємно, що так багато приділяють уваги погоді)) Потепління в Україні — вже з понеділка", — пише фахівчиня.

Погода в Україні з 11 по 15 квітня — що очікувати

Ба більше, в Українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що 11–15 квітня на Київщині та в Києві погода розділиться на два виразні етапи. Початок періоду, з 11 по 13 квітня, буде прохолодним і доволі дискомфортним: у нічні години можливі заморозки, у столиці температура опускатиметься до 0…-2 градуси, а в області — до 0…-3 градуси. Час від часу проходитимуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, а в ніч проти 11 квітня місцями можливий мокрий сніг.

Погода в Україні з 11 по 15 квітня Фото: Укргідрометцентр

Натомість , у другій половині періоду, 14–15 квітня, синоптична ситуація зміниться на більш сприятливу: опади припиняться, а нічні заморозки відійдуть. Температура вночі підвищиться до +1…+6 градусів, удень — до +11…+16 градусів. Також очікується поступове прояснення неба, зростання атмосферного тиску та збереження підвищеної вологості повітря.

