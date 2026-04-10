Потеплішає лише в частині регіонів: якою буде погода на великодні вихідні

В Україні в найближчі дні буде утримуватися достатньо прохолодна погода. Водночас наступного тижня варто очікувати на потепління по всій країні.

У столиці 11-12 квітня можливий дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчі квітневі вихідні будуть скоріше березневими. Хіба що розкішний сумненький квіт на деревах та кущах все ж показуватиме язика (чи дулю) снігу, дощу та холоднечі", — зазначила вона.

Так, впродовж вихідних очікується холодна погода: денна температура підніматиметься до +6+11 градусів, однак вночі можливі заморозки.

Водночас вона очікує, що у східних регіонах в неділю може потеплішати до +12+15 градусів.

У всіх регіонах переважатиме повітряна маса, періодично можливі дощі, а на півночі та заході навіть з мокрим снігом.

У Києві 11-12 квітня температура буде вогка та холодна, періодично можливі дощі. У суботу в столиці буде +5+7 градусів, у неділю +8+10 градусів.

Водночас з понеділка почне теплішати, зазначила Наталка Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 8 квітня в Києві спостерігалася різка зміна погоди: місто накрили опади – від дощу до мокрого снігу, а очевидці повідомляли навіть про град. Такі погодні коливання були спричинені проходженням холодних атмосферних фронтів від циклону, що приніс до столиці арктичне повітря з північних широт.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що у другій декаді квітня в Україну прийде сильне похолодання, однак наприкінці місяця повернеться комфортна весняна погода з короткочасними дощами, грозами та поривчастим вітром.