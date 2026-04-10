Потеплеет только в части регионов: какой будет погода на пасхальные выходные

В Украине в ближайшие дни будет удерживаться достаточно прохладная погода. В то же время на следующей неделе стоит ожидать потепления по всей стране.

В столице 11-12 апреля возможен дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшие апрельские выходные будут скорее мартовскими. Разве что роскошный грустный цветок на деревьях и кустах все же будет показывать язык (или дулю) снега, дождя и холода", — отметила она.

Так, в течение выходных ожидается холодная погода: дневная температура будет подниматься до +6+11 градусов, однако ночью возможны заморозки.

В то же время она ожидает, что в восточных регионах в воскресенье может потеплеть до +12+15 градусов.

Во всех регионах будет преобладать воздушная масса, периодически возможны дожди, а на севере и западе даже с мокрым снегом.

В Киеве 11-12 апреля температура будет сырая и холодная, периодически возможны дожди. В субботу в столице будет +5+7 градусов, в воскресенье +8+10 градусов.

В то же время с понедельника начнет теплеть, отметила Наталья Диденко.

Прогноз Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 8 апреля в Киеве наблюдалась резкая смена погоды: город накрыли осадки — от дождя до мокрого снега, а очевидцы сообщали даже о граде. Такие погодные колебания были вызваны прохождением холодных атмосферных фронтов от циклона, который принес в столицу арктический воздух из северных широт.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что во второй декаде апреля в Украину придет сильное похолодание, однако в конце месяца вернется комфортная весенняя погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.